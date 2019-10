Banca Etruria | la rabbia dei risparmiatori dopo la sentenza | Vergogna | tutti

Ci sono state nove assoluzioni e quattro condanne nel processo su Banca Etruria : nove persone sono state assolte e quattro sono state condannate a dieci mesi di carcere nel processo sul fallimento dell’istituto di credito toscano Banca Etruria: gli imputati erano ex dirigenti e funzionari della Banca, accusati di aver truffato i risparmiatori

Banca Etruria - Caporale contro risparmiatrice : “È stata risarcita dal governo per il 78%. Perché fare becero populismo su Renzi e Di Maio?” : Scontro a L’Aria che Tira (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Antonello Caporale, e Patrizia Benvenuti, una risparmiatrice di Banca Etruria, partecipante alla manifestazione odierna indetta dal Comitato Vittime Salvabanche davanti al tribunale di Arezzo, dove si stava svolgendo l’ultima udienza del processo per il filone legato alle truffe. La risparmiatrice, che ha ottenuto dal governo 78mila euro e ne aspetta 22mila, ...

Banca Etruria - gup : 'Un 'Trio' dietro il crac'/ 'Comitato ristretto indirizzava Cda' : Crac Banca Etruria, le motivazioni della sentenza del gup Borraccia che ha condannato a 5 anni ex presidente, ex direttore generale ed ex vicepresidente