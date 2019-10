Auto cinesi - I modelli in vendita in Italia FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di martedì 1 ottobre 2019) A Pechino, la Cina celebra oggi i 70 anni dalla costituzione della Repubblica Popolare. Sebbene leconomia stia rallentando, anche a causa della disputa tariffaria con gli Stati Uniti, il Paese del dragone continua a esercitare la propria leadership a livello globale. Soprattutto nel settore, di cui è il primo produttore al mondo: l'anno scorso, infatti, sono state assemblate circa 23,5 milioni di vetture. Le quali, poco a poco, stanno arrivando anche in Europa e in. Non parliamo delle solitecloni, che per anni hanno minato limmagine industriale della nazione, ma di prodotti per tutti i gusti e portafogli: li raccogliamo in unadi immagini che spazia dalle citycar alledi lusso, anche a marchio europeo. Proprio così: dal 2017, la Volvo produce in Cina la versione a passo lungo della S90, che torna nel vecchio Continente in treno percorrendo la Via della ...

