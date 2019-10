Austria | l’ex leader dell’ultradestra Strache annuncia l’addio alla politica dopo gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dvilla di Ibiza a una cantina nel centro di Vienna. La parabola discendente di Heinz Christiantermina con l’annuncio del suo addiodella ultradestraca Fpö ha abbandonato il partito. “Non voglio che mia moglie soffra un secondo in più”, ha detto durante la conferenza stampa convocata in un wine-bar vicinosede viennese della Fpö.lo scandalo Ibiza-gate scoppiato nel maggio scorso, quando è stato diffuso un video del 2017 in cui viene ripreso mentre promette appalti e compiacenza a una sedicente oligarca russa durante un party in una villa sull’isola spagnola,si era dimesso da vicecancelliere edella Fpö, rimanendo defilato ma ancora in gioco. È servito un altro scandalo – le presunte spese pazze da 42mila euro messe a carico del partito su cui è in corso un’inchiesta – e ...

