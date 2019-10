Atletica | Mondiali Doha 2019 | nei 400 hs femminili avanzano Pedroso e Folorunso Fuori

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) In chiaroscuro per l’Italia le batterie dei 400 metri hsdeididi, in Qatar: passano alle semifinali Yadisleidised Ayomide, che rientrano tra le migliori 24 della rassegna iridata, mentre non riesce a centrare il medesimo obiettivo Linda Olivieri. Nella seconda batteria Yadisleidissi qualifica direttamente per il turno successivo grazie al quarto posto in 55″78, tempo che è anche il suo primato stagionale, mentre riesce a far meglio, sia in termini cronometrici che di piazzamento, nella quarta serie Ayomide, terza in 55″20, anch’ella qualificata per le semifinali. Eliminata invece Linda Olivieri, quinta nell’ultima batteria (passavano le prime quattro, più quattro tempi di ripescaggio), con il tempo di 56″82, non sufficiente per risultare tra le prime quattro inizialmente non ...

