Atletica | Mondiali 2019 oggi | programma | orari e tv di martedì 1° ottobre Il calendario

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 1° ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi martedì 1° ottobre saranno impegnati nove italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la quinta giornata della rassegna iridata. La nostra Nazionale cala gli assi pesanti: Claudio Stecchi reciterà il ruolo di outsider nella finale del salto con l’asta, riflettori puntati su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto affiancato da Stefano Sottile, da non perdere Davide Re nelle batterie ...

Mondiali di Atletica 2019 – Fofana avanza : l’azzurro in semifinale nei 110 hs : atletica: ai Mondiali 2019 Fofana vola, l’azzurro stacca il pass per la semifinale nei 110hs Giornata interlocutoria per gli azzurri ai Mondiali di Doha. Guadagna il passaggio del turno solo l’ostacolista Hassane Fofana, promosso alle semifinali dei 110hs con il tempo di 13.49 (vento +0.2). Eliminati gli altri quattro atleti italiani impegnati: Lorenzo Perini nei 110hs (13.70, v. -0.5), Mariabenedicta Chigbolu nei 400 metri ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (30 settembre). Fofana : obiettivo centrato. L’Italia oggi finisce qui : Giornata interlocutoria, per non dire negativa per l’Italia ai Mondiali, la quarta con un solo sorriso e tante prestazioni non all’altezza delle aspettative della vigilia. il sorriso lo porta lo specialista dei 110 ostacoli Hassane Fofana che, pur con un quinto posto in batteria, riesce a centrare l’accesso in semifinale, poi solo delusioni, a partire da Chigbolu, mai in gara nelle qualificazioni dei 400 donne. GLORIA HOOPER 4: ...

Atletica - Mondiali 2019 : il medagliere. Classifica e piazzamenti. USA al comando - Italia 17^ con 1 bronzo : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputano a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, la rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e prevede la partecipazione di tantissime stelle che si daranno battaglia per salire sul podio delle varie specialità in programma. Di seguito il medagliere completo e dettagliato dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2019: ...

Atletica - Mondiali 2019 : Warholm Vichingo delle barriere - Lasitskene Imperatrice dell’alto - Chepkoech cerca il record - apoteosi Stahl : Giornata pirotecnica a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sul salto in alto femminile e i 400 metri ostacoli maschili, di seguito la cronaca e tutti i risultati del quarto giorno di gare della rassegna iridata. FINALI: SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Clicca qui per la cronaca. 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Era una delle finali più attese di ...

Atletica - Mondiali 2019 : alto pirotecnico! Mariya Lasitskene vince con 2.04 - battaglia stellare con Mahuchikh : Abbiamo assistito a una delle gare di salto in alto femminile più belle di tutti i tempi, finale pirotecnica ai Mondiali 2019 di Atletica leggera dove le ragazze in pedana hanno offerto uno show di rara bellezza quasi inatteso. Ha vinto la grande favorita della vigilia, la russa Mariya Lasitskene che domina questa specialità da diverse stagioni, ma la Campionessa del Mondo in carica ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per conquistare il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 30 settembre. Fofana in semifinale nei 110 hs! Lasitskene vola nell’alto! Tris d’oro per l’Africa - Warholm trionfa nei 400 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.46: Si chiude con una grande gara, come da programma, la quarta giornata del Mondiale di Doha. Kenya, Uganda, Etiopia, Svezia, Norvegia e Russia conquistano gli ori di una giornata non certo positiva per i colori azzurri con l’Italia che avanza con il solo Fofana nei 110 ostacoli 21.43: WARHOOOOOOLM!!! iL NORVEGESE CONCEDE IL BIS E CON 47″42, tempo non straordinario, batte lo ...

Atletica - Mondiali 2019 : Muktar Edris si conferma Campione sui 5000 metri - bella battaglia con Barega : Bellissima finale dei 5000 maschili ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, la serata di Doha ha regalato il primo titolo e lo spettacolo in pista è stato davvero notevole: gara avvincente e molto movimentata, i protagonisti non si sono guardati in faccia più di tanto e hanno offerto uno show degno di nota con un ultimo mille di grande spessore tecnico. Ci si aspettava una contesa molto aperta, l’etiope Muktar Edris non ha deluso le ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia fatica a decollare - eliminazioni a distanze siderali dagli stagionali e prestazioni opache : Cinque italiani in gara (quattro in batteria, uno in semifinale), solo uno ha superato il turno (e tra l’altro tramite ripescaggio). Giornata complicata per la nostra Nazionale impegnata ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha si fa terribilmente fatica: la finale di Filippo Tortu sui 100 metri e il bronzo di Eleonora Giorgia nella 50 km di marcia sono per il momento le uniche gioie, per il resto troppe eliminazioni e nessuna ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 30 settembre. Fofana in semifinale nei 110 hs! Alto donne stellare! Benjamin-Warholm da brividi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51: Non molla la statunitense Cunningham! Sale a quota 2 metri al primo tentativo e mette pressione su Lasitskene 20.50: Tutto pronto per la finale dei 3000 siepi con al via Genevieve Gregson (Aus), Geneviève Lalonde (Can), Celliphine Chepteek Chespol (Ken), Anna Emilie Møller (Den), Winfred Mutile Yavi (Brn), Hyvin Kiyeng (Ken), Peruth Chemutai (Uga), Beatrice Chepkoech (Ken), Luiza Gega ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 30 settembre. Fofana in semifinale nei 110 hs! Benjamin-Warholm da brividi. Desalu out in semifinale. Hooper - Perini e Chigbolu fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33. Ahmed, Chelimo, J. Ingebrigstsen e Barega davanti all’ultimo giro 20.32: Con 67.18 Stahl si riprende la testa del disco 20.32: Sono in dieci davanti nei 5000 a meno di un km dalla fine, due norvegesi e tre etiopi davanti 20.31: la ucraina Mahuchikh supera 1.96 al secondo tentativo, due errori per Simic, Licwinko e Butts 20.30: Barega di nuovo avanti 20.29: Ai 3000 è Ingebrigsten a ...

Atletica - Mondiali 2019 : Fausto Desalu eliminato nella semifinale dei 200 metri - azzurro lontanissimo dal personale : Era una missione impossibile e l’impresa non è arrivata. Eseosa Desalu non è riuscito nel numero fuori dalla sua portata di qualificarsi alla finale dei 200 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurro non è mai stato in gara nella seconda semifinale e si è reso protagonista di una prestazione davvero troppo sottotono, ben lontana dal suo personale (20.13 siglato lo scorso anno agli Europei). Il secondo italiano più veloce ...

Atletica - Mondiali 2019 : Hassane Fofana in semifinale sui 110 ostacoli - azzurro vicino al personale. Perini eliminato : Hassane Fofana si è qualificato alle semifinali dei 110 metri ostacoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurro ha corso in 13.49 nella prima batteria dove ha concluso al quinto posto: solo i primi quattro di ogni serie passavano il turno, a loro però si sono aggiunti i migliori sei tempi di rispeccagio e il crono stampato dal 27enne è più che sufficiente (il migliore dei sei). Prestazione discreta da parte del lombardo che si è ...

Mondiali Atletica 2019 – Niente da fare per Maria Chigbolu - l’azzurra non supera le batterie dei 400 metri femminili : Sesto tempo nella propria batteria per la 30enne romana, che non riesce a staccare il pass per le semifinali Grande delusione per Maria Benedicta Chigbolu, che non riesce a staccare il pass per le semifinali dei 400 metri femminili ai Mondiali di Doha. La 30enne romana chiude al sesto posto la propria batteria con il tempo di 52″63, fallendo così l’accesso al turno successivo. Queste le parole dell’azzurra ai microfoni di ...