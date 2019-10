Atletica | Mondiali 2019; nei 3000 siepi maschili eliminati Yohanes Chiappinelli ed Osama

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Non arrivano buone notizie per l’Italia neiaidileggera in corso a Doha, dove escono nelle batterie entrambi gli azzurri impegnati, ovveroedZoghlami, i quali non ottengono dei crono sufficienti per poter prendere parte alla gara che vale le medaglie. Nella prima batteria, pur chiudendo in 8’24″73, a meno di mezzo secondo dal personale, non riesce ad andare oltre l’ottava posizione, mentreZoghlami, nella seconda serie, si classifica ottavo in 8’28″57 e manca anch’egli il pass per l’atto conclusivo. Per centrare la finale occorreva giungere tra i primi tre di ciascuna delle tre batterie o risultare tra i migliori sei atleti non inizialmente qualificati.è il quarto tra gli atleti, 19ma piazza assoluta per lui, mentre ...

