Atletica | Mondiali 2019 | le pagelle degli azzurri 1° ottobre Stecchi ci prova

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una giornata a tinte azzurre al Mondiale di Doha. Arriva il secondo piazzamento da finale per la spedizione azzurre nelle speicalità in pistra con l’ottavo posto dinell’asta e la quarta finale complessiva con la qualificazione di Tamberi nella finale dell’alto. In semifinale va un convincente Davide Re nei 400 e nei 400 ostacoli Folorunso e Pedroso con aspettative diverse. Ecco ledella quinta giornata del Mondiale in Qatar DAVIDE RE 7.5: Si toglie la soddisfazione di battere uno dei grandi della specialità, lo statunitense Kerley spendendo qualche energia di troppo ma va bene così. Piace la sua progressione, la gestione della gara, il controllo: è arrivato in forma anche al momento più importante della stagione nonostante siano già arrivati risultati eccezionali. In battaglia per la finale ci sarà anche lui. GIANMARCO TAMBERI 7.5: Il secondo debutto ...

