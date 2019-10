Atletica | Mondiali 2019 | Kendricks e Lyles | ruggiti tra asta e 200 metri Brazier

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (1° ottobre). Stecchi ci prova nell’asta - Tamberi e Re : primo ostacolo superato : Una giornata a tinte azzurre al Mondiale di Doha. Arriva il secondo piazzamento da finale per la spedizione azzurre nelle speicalità in pistra con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta e la quarta finale complessiva con la qualificazione di Tamberi nella finale dell’alto. In semifinale va un convincente Davide Re nei 400 e nei 400 ostacoli Folorunso e Pedroso con aspettative diverse. Ecco le pagelle della quinta giornata del ...

Atletica - Mondiali 2019 : Noah Lyles non fa sconti - volata vincente sui 200 metri. De Grasse si arrende - storico bronzo di Quinonez : Doveva essere una delle finali dall’esito più scontato e così è stato, l’atto conclusivo dei 200 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera non ha riservato sorprese e a trionfare è stato il grande favorito della vigilia: lo statunitense Noah Lyles. Il 22enne ha conquistato il suo primo titolo iridato della carriera ma ha faticato più del previsto per tagliare il traguardo in prima posizione: il velocista di Gainesville non è partito ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto. Lyles trionfa nei 200 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Si chiude qui la quinta giornata di gare a Doha. Appuntamento a domani pomeriggio con la sesta giornata del Mondiale 21.43: Serata a stelle e strisce chiusa dal trionfo di Lyles. Tre ori per gli Usa, uno per l’Australia., Per l’Italia il secondo piazzamento da finale del Mondiale in pista, il terzo in assoluto con l’ottavo posto di Stecchi nell’asta. Tamberi in ...

Mondiali Atletica 2019 – Davide Re in semifinale nei 400 metri : Claudio Stecchi 8° nella finale di salto con l’asta : L’Italia sorride a metà nel martedì dei Mondiali di Atletica 2019: Davide Re si qualifica alla semifinale dei 400 metri vincendo la propria batteria; Claudio Stecchi chiude 8° la finale di salto con l’asta Arrivano due notizie contrastanti per l’Italia nel martedì dei Mondiali di Atletica 2019. Quella ‘buona’ è la vittoria di Davide Re nella batteria dei 400 metri. L’azzurro va forte sulla pista di Doha, ferma il cronometro sul 45.08 e ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto. che battaglia sui 200! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42: ORO A NOAH LYLES con il tempo di 19″83, secondo posto per Andre De Grasse (19″95) e Alex Quinones dell’Ecuador si prend eun bronzo fantastico con 19″98, quarto Gemili, quinto Guliyev 21.40: Atleti pronti ai blocchi 21.38: Solita presentazione spettacolare di fine serata con luci e fari 21.36: Proviamo a sbilanciarci sui favoriti: Lyles per l’oro e battaglia ...

Atletica - Mondiali 2019 : battaglia al settimo cielo - Kendricks batte Duplantis nell’asta! Claudio Stecchi ottimo ottavo : Una delle gare più belle degli ultimi anni, la finale del salto con l’asta dei Mondiali 2019 di Atletica leggera ha regalato tantissime emozioni e ha offerto un duello finale davvero al cardiopalma. A Doha (capitale del Qatar) Sam Kendricks e Armand Duplantis si sono dati battaglia per la medaglia d’oro a 6.02 metri, quota davvero siderale per due fuoriclasse della specialità che hanno confermato il pronostico della vigilia: il ...

Atletica - Mondiali 2019 : battaglia al settimo cielo - Kendricks batte Duplantis nell’asta! Claudio Stecchi ottimo ottavo : Una delle gare più belle degli ultimi anni, la finale del salto con l’asta dei Mondiali 2019 di Atletica leggera ha regalato tantissime emozioni e ha offerto un duello finale davvero al cardiopalma. A Doha (capitale del Qatar) Sam Kendricks e Armand Duplantis si sono dati battaglia per la medaglia d’oro a 6.02 metri, quota davvero siderale per due fuoriclasse della specialità che hanno confermato il pronostico della vigilia: il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta di Kendricks! Tamberi vola in finale nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22: Nel giavellotto ottava Rani, settima Kolak 21.20: finale dell’asta: oro a Kendricks (Usa) con 5.97, argento per Duplantis (Svezia) con 5.97, bronzo per Lisek (Polonia) con 5.92 21.20: ORO AGLI STATI UNITI ANCHE NELL’ASTA! Sbaglia Duplantis a 6.02 e si deve accontentare dell’argento 21.19: Ribaltone nel giavellotto! La cinese Liu lòancia a 65.88, secondo posto per Lyu ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Claudio Stecchi ottavo nell’asta! Tamberi vola in finale nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21: E’ troppo 5.80 per Stecchi: è ottavo e chiude qui la sua avventura mondiale 20.22: Esce di scena anche Lavillenie che chiude sesto. Lisek, Duplantis e Kendricks si giocheranno le medaglie 20.20: Eliminato anche Lita Baehre 20.18: Errore anche per il campione olimpico Braz che esce di scena 20.17 Eliminato Holzdeppe 20.16: E’ tutto pronto per la finale del giavellotto ...

Gianmarco Tamberi è in finale ai Mondiali di Atletica di Doha nel salto in alto : L'Italia dell'Atletica celebra Gianmarco Tamberi. Il classe 1992 di Civitanova Marche si è qualificato per la finale del salto in alto ai Mondiali di Doha in corso di svolgimento in Qatar. Impresa dell'azzurro che si è piazzato al decimo posto, con 2.29, realizzato al terzo tentativo. Non ce l'ha fatta purtroppo Stefano Sottile che si è piazzato invece in sedicesima posizione.Continua a leggere

Atletica - Mondiali 2019; nei 3000 siepi maschili eliminati Yohanes Chiappinelli ed Osama Zoghlami : Non arrivano buone notizie per l’Italia nei 3000 siepi maschili ai Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha, dove escono nelle batterie entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Yohanes Chiappinelli ed Osama Zoghlami, i quali non ottengono dei crono sufficienti per poter prendere parte alla gara che vale le medaglie. Nella prima batteria Yohanes Chiappinelli, pur chiudendo in 8’24″73, a meno di mezzo secondo dal personale, non ...

Mondiali Atletica 2019 – Missione compiuta per Tamberi - ‘Gimbo’ stacca il pass per la finale del salto in alto : L’azzurro supera in scioltezza la semifinale del salto in alto, chiudendo al decimo posto con la misura di 2,29 Gianmarco Tamberi raggiunge il primo obiettivo dei suoi Mondiali di Atletica a Doha, l’azzurro infatti centra l’accesso alla finale del salto in alto chiudendo la semifinale al decimo posto. AFP/LaPresse Tornato in gara dopo una lunga assenza, ‘Gimbo‘ riesce a piazzarsi tra i migliori dodici del ...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi fa centro - finale nel salto in alto! Il capitano vola a 2.29 - out Sottile : Gianmarco Tamberi stacca il pass per la finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, il capitano della nostra Nazionale è riuscito a centrare l’obiettivo della vigilia e venerdì 4 ottobre (ore 19.15) tornerà in pedana per andare a caccia della medaglia a Doha (capitale del Qatar). Il marchigiano, al rientro in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio, ha completato la propria missione con brillante personalità ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. TAMBERI (2.29) VOLA IN FINALE! Re - Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32: C’è l’azzurro Osama Zoglami al via della seconda batteria dei 3000 siepi. Questi i protagonisti: Osama Zoghlami (Ita), Soufiane El Bakkali (Mar), Rantso Mokopane (Rsa), Krystian Zalewski (Pol), Karl Bebendorf (Ger), Lamecha Girma (Eth), Andrew Bayer (Usa), Altobeli Santos Da Silva (Bra), Ben Buckingham (Aus), Bilal Tabti (Alg), Abraham Kibiwot (Ken), Yemane Haileselassie ...