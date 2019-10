Atletica | Mondiali 2019 | Gianmarco Tamberi fa centro | finale nel salto in alto! Il

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019)stacca il pass per ladelin alto aidileggera, il capitano della nostra Nazionale è riuscito a centrare l’obiettivo della vigilia e venerdì 4 ottobre (ore 19.15) tornerà in pedana per andare a caccia della medaglia a Doha (capitale del Qatar). Il marchigiano, al rientro in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio, ha completato la propria missione con brillante personalità riuscendo a essere tra i migliori 12 atleti del panorama internazionale, un traguardo che doveva essere minimo per un talento del suo calibro ma che non era così scontato visto che era reduce da una stagione all’aperto un po’ complicata a causa di qualche acciacco di troppo. Il 27enne è entrato bene in gara superando 2.17 e 2.22 al primo tentativo, 2.26 archiviato alla seconda prova e poi il colpaccio a 2.29 centrato all’ultima ...

ilpost : A Doha gli atleti hanno trovato un clima insopportabile, gare organizzate a notte fonda e tribune semivuote: chi lo… - eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilfoglio_it : La medaglia di bronzo di Antonietta Di Martino ai Mondiali di atletica ha un significato particolare. Il racconto d… -