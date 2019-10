Atletica | Mondiali 2019 | battaglia al settimo cielo | Kendricks batte Duplantis nell’asta!

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una delle gare più belle degli ultimi anni, la finale del salto con l’asta deidileggera ha regalato tantissime emozioni e ha offerto un duello finale davvero al cardiopalma. A Doha (capitale del Qatar) Same Armandsi sono datiper la medaglia d’oro a 6.02 metri, quota davvero siderale per due fuoriclasse della specialità che hanno confermato il pronostico della vigilia: il confronto tra lo statunitente e lo svedese era attesissimo e così è stato. Nessuno dei due atleti in gara è riuscito a superare la misura, entrambi avevano saltato 5.97 metri al terzo tentativo ma l’americano aveva un errore complessivo in meno alle quote inferiori (due a 5.87, il suo rivale ne aveva commessi due a 5.92 e uno a 5.87) e ha così conquistato il secondo titolo iridato consecutivo. Festa grande per il 27enne di Oxford, bronzo alle ...

ilpost : A Doha gli atleti hanno trovato un clima insopportabile, gare organizzate a notte fonda e tribune semivuote: chi lo… - ilfoglio_it : La medaglia di bronzo di Antonietta Di Martino ai Mondiali di atletica ha un significato particolare. Il racconto d… - eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… -