Atletica | l’USADA ha squalificato per quattro anni Alberto Salazar | ex coach di Mo Farah

Atletica – Alberto Salazar squalificato dall’Usada : l’allenatore di Mo Farah sospeso per ‘istigazione al doping’ : Alberto Salazar squalificato per 4 anni con l’accusa di ‘organizzazione e istigazione al doping’: in carriera aveva vinto 3 volte la maratona di New York e aveva allenato Mo Farah Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della squalifica di Alberto Salazar sconvolge il mondo dell’Atletica. L’allenatore cubano è stato sospeso per 4 anni dall’Usada, l’Agenzia Antidoping americana, con l’accusa ...