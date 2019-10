Atletica | Linda Olivieri | “Non sono felicissima del tempo | ho speso tutte le energie ma

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Due su tre: nelle batterie 400 metri ostacoli femminili ai Mondiali didi Doha, in Qatar, passano alle semifinali Yadisleidy Pedroso ed Ayomide Folorunso, mentre non ce la fa. Ai microfoni della RAI hanno parlato le tre azzurre. Yadisleidy Pedroso: “riuscita a fare una delle gare migliori della stagione dove conta. Ho lavorato duro, sapevo che se avessi gareggiato male non ci sarebbe stata una seconda occasione“. Ayomide Folorunso: “Questo è il mio secondo Mondiale individuale, sembra ieri quando ho iniziato.contenta della prestazione, domani ci sarà da divertirsi, neconvinta. Il mio percorso è tutto in crescita,soddisfatta per i piccoli progressi fatti quest’anno“.: “Ho messo tutto quello che avevo e anche di più. Nondel, holema non è arrivato ...

