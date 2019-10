Atalanta | una beffa atroce | vince lo Shakhtar al 95esimo Champions | adesso è durissima

LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League in DIRETTA : bergamaschi pronti al tutto per tutto. Serve assolutamente una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 L’Atalanta dopo il sonoro 4-0 subito a Zagabria all’esordio in Champions League, per mano della Dinamo, si vuole rifare. 18.25 Le squadre sono in campo – sul prato di San Siro – per le operazioni di riscaldamento. h 18.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Hateboer; Ilicic; Gomez, ...

Atalanta - Gasperini sfida lo Shakhtar : “speriamo sia una serata memorabile - vogliamo conquistare punti” : L’allenatore dell’Atalanta ha presentato la partita contro lo Shakhtar, sottolineando come sia importante fare punti dopo il ko con la Dinamo Zagabria L’esordio da incubo in Champions League contro la Dinamo Zagabria è ormai dimenticato, l’Atalanta ha ingranato in campionato e adesso sogna i primi punti contro lo Shakhtar. Alfredo Falcone – LaPresse Gasperini si fida dei propri giocatori e, in conferenza ...

Atalanta - Gasperini si gode Zapata : “E’ in una condizione stratosferica - quest’anno è anche superiore” : “Zapata è in una condizione stratosferica. Già l’anno scorso era determinante, il miglior realizzatore. Quest’anno mi sembra sia addirittura superiore. Ha una forza e una qualità, nel gioco, negli assist e nei passaggi, anche nell’aiutare la squadra, assolutamente straripanti. Sicuramente è tra i top della serie A e non solo in attacco: si avventa su ogni palla con esuberanza”. Gian Piero Gasperini si gode il ...

VIDEO Roma-Atalanta 0-2 - Highlights - gol e sintesi : una magia di Zapata e il sigillo di De Roon espugnano l’Olimpico : L’Atalanta ha sconfitto la Roma per 2-0 allo Stadio Olimpico nel match valido per la quinta giornata della Serie A. La Dea è riuscita a sbloccare la situazione al 70′ grazie a una magia di Duvan Zapata. Il colombiano ha tirato una staffilata sotto la traversa approfittando al meglio del pallonetto morbido di Freuler, l’azione era nata da un recupero di Gomez. Poi nel finale è arrivato il gol del raddoppio firmato da De Roon. ...

Atalanta-Fiorentina - il primo gol di Ribery è una perla : la conclusione al volo è magnifica! [VIDEO] : Il primo gol in Italia di Franck Ribery è una perla: il francese segna al volo su assist di Chiesa e regala il doppio vantaggio alla Fiorentina sul campo dell’Atalanta Franck Ribery firma il suo primo gol in Italia dopo 4 gare di Serie A. Il talentuoso esterno francese regala alla Fiorentina il doppio vantaggio sul campo dell’Atalanta, firmando con una pregevole conclusione al volo il gol dello 0-2. Chiesa si invola sulla ...

Dinamo Zagabria-Atalanta - Gasperini non cerca scuse : “ci hanno fatti neri - una sconfitta dura da digerire” : L’allenatore dell’Atalanta ha parlato dopo la pesante sconfitta incassata contro la Dinamo Zagabria all’esordio in Champions League Esordio da dimenticare per l’Atalanta in Champions League, la formazione nerazzurra esce con le ossa rotte dallo stadio Maksimir, incassando un sonoro 4-0 dalla Dinamo Zagabria. AFP/LaPresse Una sconfitta pesantissima da digerire per Gasperini, che ai microfoni di Sky Sport non cerca ...

“Una prostituta lo droga tutto il giorno” - dichiarazioni shock della moglie di Caniggia! L’ex Atalanta : “fatti curare” : Caniggia accusato dalla moglie di drogarsi insieme alla nuova compagna: l’ex stella dell’Atalanta le risponde con un duro comunicato Nei giorni scorsi, Mariana Nanis, moglie di Claudio Caniggia, ha attaccato l’ex calciatore argentino con parole di fuoco alla trasmissione TV Confrontados: “io non sono separata da mio marito, non mi sono divorziata né niente. Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene ...