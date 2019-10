Atalanta-Shakhtar Donetsk | tifoso bergamasco cade dal terzo anello di San Siro e finisce

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Durante la sfida di Champions League fraDontsk unè caduto daldi San: l'uomo è finito in ospedale Tragedia sfiorata nel corso della sfida di Champions League frae Shakthar. Unnerazzurro, presente allo stadio San(che ospita i match casalinghi dell'in Europa, ndr), è caduto dal. Dopo un volo di circa 4 metri, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Carlo in codice giallo. Secondo la polizia, si tratta di un incidente non collegato a eventi calcistici.

