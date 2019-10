Atalanta-Shakhtar Donetsk oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Atalanta-Shakhtar Donetsk - le parole di Gasperini e Duvan Zapata : novità su Gomez e Muriel : “Abbiamo solo il Papu da valutare domani. E’ uscito un po’ malconcio dalla partita di Sassuolo”. In conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con lo Shakhtar il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è espresso così in merito alle condizioni dell’attaccante argentino, in dubbio per la partita di domani. “Muriel ha recuperato dall’influenza – ha aggiunto ...

Atalanta - Gasperini sfida lo Shakhtar : “speriamo sia una serata memorabile - vogliamo conquistare punti” : L’allenatore dell’Atalanta ha presentato la partita contro lo Shakhtar, sottolineando come sia importante fare punti dopo il ko con la Dinamo Zagabria L’esordio da incubo in Champions League contro la Dinamo Zagabria è ormai dimenticato, l’Atalanta ha ingranato in campionato e adesso sogna i primi punti contro lo Shakhtar. Alfredo Falcone – LaPresse Gasperini si fida dei propri giocatori e, in conferenza ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : Gasperini si affida al tridente Gomez-Ilicic-Zapata : Domani (1 Ottobre) alle ore 18.55 l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata di Champions League. I ragazzi di Gasperini hanno la necessità di vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione, dopo la pesante sconfitta subita sul campo della Dinamo Zagabria. Un match tutt’altro che agevole, visto che gli ucraini sono abituati alle notti europee e possono contare su un’ottima organizzazione oltre ...

Probabili formazioni Atalanta Shakhtar/ Diretta tv - possibilità per Malinovskyi : Probabili formazioni Atalanta Shakhtar Donetsk: focus sulla difesa della Dea, le scelte dei due allenatori per la partita di Champions League, gruppo C.

Champions - l’Atalanta ospita lo Shakhtar : dove vedere la gara in diretta : dove vedere Atalanta Shakhtar in Tv e streaming – Seconda giornata della fase a gironi di Champions League per l’Atalanta, che fa il proprio esordio casalingo – i nerazzurri giocheranno a San Siro – contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. I nerazzurri cercano il riscatto dopo la roboante sconfitta per 4-0 subita nella prima giornata […] L'articolo Champions, l’Atalanta ospita lo Shakhtar: dove vedere la gara in diretta è stato ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Domani (martedì 1° ottobre) alle 18.55 l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Grande attesa allo stadio San Siro di Milano per la prima gara in casa della Dea, che cercherà di realizzare l’impresa davanti al proprio pubblico. Gli orobici hanno avuto un debutto da incubo nel massimo torneo continentale, venendo sconfitti 4-0 in trasferta dalla Dinamo ...