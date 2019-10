Assunzioni e Concorsi 2019-2020 | 12 000 posti disponibili nelle Forze dell’Ordine

Concorsi pubblici per infermieri - OSS - primari medici - 2019-2020 : 1800 Assunzioni - 70 bandi : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 2 attesissimi Concorsi che vedono come ‘potenziali’ protagonisti tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità. E’ in particolare modo la regione Sicilia aver indetto queste 2 selezioni pubbliche che prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.800 persone tra amministrativi, infermieri, medici-collaboratori, OSS, tecnici, dirigenti medici. I due attesissimi Concorsi sono stati inseriti ...

Concorsi Banca d'Italia ed Europea per Assunzioni - borse di ricerca e tirocini : La Banca d'Italia e la Banca Europea hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di alcune borse di ricerca, per lo svolgimento di tirocini di dottorato e per l'inserimento di vari profili esperti, da disporre nelle sedi di lavoro situate sul territorio italiano ed estero. Bando di concorso a novembre La Banca d'Italia mette a concorso 4 borse di ricerca destinate a giovani economisti con interesse ed esperienze nel ...

Concorsi Polizia e Forze Armate 2019 - autorizzate 12mila Assunzioni : Firmato il DPCM 4 Settembre 2019 che autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità a supporto delle Amministrazioni del comparto sicurezza – difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Già a partire dall’Ottobre 2019 verranno attivate queste procedure di reclutamento straordinarie, anche con Concorsi Polizia e Forze Armate, per circa 12.000 posti di lavoro suddivisi tra: Polizia; Carabinieri; Vigili ...

Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego - 11.600 Assunzioni entro il 2021 : profili e inquadramento : Pubblicato il 3 Agosto 2019 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che approva la dotazione finanziaria e di risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2019 per 11.600 assunzioni nel triennio 2019 – 2021 con Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego. Il personale verrà reclutato nelle seguenti quantità per anno: 4.000 nel 2019; 3.000 nel 2020; 4.600 nel 2021. Con l’introduzione del Reddito di ...

Concorsi Comune Taranto - 300 nuove Assunzioni nel triennio 2019/2021 : L’Amministrazione Comunale ha presentato il programma assunzionale per il triennio 2019/2021: in arrivo procedure di reclutamento per 300 posti anche con Concorsi Comune Taranto. Vediamo assieme tutte le informazioni contenute nel Comunicato Ufficiale. In arrivo nuovi Concorsi Pubblici: scoprili qui Concorsi Comune Taranto: il piano assunzionale Il 12 Agosto 2019 il Comune di Taranto ha pubblicato sul sito istituzionale un Comunicato che ...

Concorsi Puglia - in arrivo 4500 Assunzioni per Infermieri - Oss e Medici : Annunciate sul sito della Regione 4500 nuove assunzioni di Infermieri, Oss e Medici nelle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite Concorsi Puglia. In questo articolo riporteremo in sintesi i focus dell’incontro del 6 Agosto per la definizione del programma assunzionale regionale. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Puglia: il piano assunzionale Nell’incontro tenutosi il 6 agosto tra il Presidente della Regione Puglia, Michele ...