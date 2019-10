Arrestato imam a Padova | picchiava e minacciava i bambini durante le lezioni di religione

Padova - pugni in testa ai bambini che sbagliano a leggere il Corano : Arrestato imam di 23 anni : Un imam di 23 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla Digos di Padova con l'accusa di maltrattamenti ai danni di minori: avrebbe dato pugni in testa, maltrattato e minacciato bimbi dai 5 ai 10 anni d'età, a cui faceva lezione di religione islamica, quando non recitavano bene le sure del Corano. Il sindaco Sergio Giordani: "I bambini non si toccano".Continua a leggere