Arrestati 21 membri della banda dei furti su auto

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – All’alba di martedì 1 ottobre, dopo un’approfondita ricerca i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP, nei confronti di sei persone indagate e ritenute responsabili di 13in un mese ai danni didi turisti in visita a Roma. Questo provvedimento, emesso dall’rità Giudiziaria, arriva al termine di una lunga e complessa attività investigativa iniziata a marzo 2019 dai Carabinieri di Ostia, atta a contrastare il fenomeno deiall’interno diparcheggiate per strada, soprattutto noleggiate dai turisti, ai quali venivano sottratti i bagagli da persone residenti nella baraccopoli di viaMonachina. Il modo di operare era sempre lo stesso: i ladri rompevano uno dei finestrini per aprire uno sportello, e nel giro di pochi secondi prendevano tutti i bagagli ...

