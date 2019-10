Ancelotti | «Troppe critiche per il finale col Brescia Chi lo gioca questo calcio

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Conferenza stampa dialla vigilia di Genk-Napoli. «Il Napoli deve fare quello che sa fare, cioère al massimo fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Non siete bravi a interpretare il mio stato d’animo, itori lo conoscono meglio. Non sono arrabbiato come è stato scritto, potete chiederlo ai calciatori». «Ho una grande considerazione di questa squadra, so cosa sono in grado di dare. Si può fare sempre meglio, non vuol dire che non sia soddisfatto della gara col. Si è parlato tanto del, bisogna essere critici, ma non troppo. Guardo mille partite, tuttochampagne in giro non lo vedo. Tutte soffrono. Anche domani ci sarà da soffrire. Se non lo capiamo, andremo incontro a brutte sorprese. Ilè sofferenza, la squadra mi è piaciuta di più quando c’era da soffrire, l’ho detto. Quando siamo nell’area nostra, forse ...

napolista : Ancelotti: «Non sono arrabbiato con i giocatori, com’è stato scritto. Il calcio è sofferenza» «Troppe critiche per… - franco_porto : @NapoliOutsider Non mi ha convinto quella frase sul Presidente .. che ha rifiutato 100 milioni .. 'se mi vendeva di… - CardoneGaspare : @marcoazzi66 @MrAncelotti Marco, Ancelotti ha fatto bene: troppe chiacchiere inutili avvelenano le partite del Napo… -