Amalia Rosati 13 anni dopo Uomini e Donne Mamma | moglie e imprenditrice di successo

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Tutti gli appassionati di, ricorderanno sicuramenteRoseti. Mora con dei bellissimi capelli ricci e due occhioni blu che fecero sussultare il cuore del tronista Luca Dorigo a cui, una volta scelta, rifilò un sonoro “no perché non ho la serenità necessaria per dirti sì”. Questo succedeva nel 2006, poi, nel 2007, la bellatornò sui suoi oassi: “oddio, ho sbagliato tutto ti prego perdonami, io ti amo” Peccato che la relazione sia durata davvero pochissimo. I due, infatti, si sono lasciatiche lei decise di partecipare al programma la Pupa e il Secchione, contro il volere del suo fidanzato. “Tra noi finì perchéera succube della mia personalità, – raccontò Luca Dorigo pocola rottura – e anche perché all’epoca ero distratto da tutto quello che c’era intorno a me. La lasciai tra le lacrime, anche lei stava malissimo. Oggi i nostri ...