Ama | Stefano Zaghis nuovo amministratore unico

1994 - trAma - cast e trailer del terzo e conclusivo capitolo della serie con Stefano Accorsi : L’ultimo capitolo è intitolato 1994 e completa la trilogia Sky Original che racconta gli anni cruciali che hanno cambiato l’Italia e determinato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, anni caratterizzati dalla discesa in campo di un imprenditore come Silvio Berlusconi e della ascesa del partito della Lega. In onda dal 4 ottobre ogni venerdì alle 21,15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno oltre che in streaming su Now Tv gli 8 ...

Stefano - gli auguri Belen : "Sei amica - Amante - moglie. Abbiamo un mondo da scoprire" : Il ballerino e conduttore dedica un emozionante post alla showgirl argentina, che oggi compie 35 anni. I due fanno coppia...

Stefano De Martino - Costanzo : “Il paragone con Amadeus gli nuoce” : Maurizio Costanzo e il paragone tra Stefano De Martino e Amadeus: la confessione Il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo ha una rubrica su Nuovo in cui dà ogni settimana i voti ai vari conduttori televisivi. E stavolta il marito si è soffermato soprattutto su Stefano De Martino, il quale è approdato alla guida di Stasera tutto è possibile su Rai2 al posto di Amadeus, impegnato in questa nuova stagione Tv con i Soliti Ignoti e Sanremo 2020. ...

U&D Over - Pamela Barretta si scaglia Stefano Torrese : 'Sei un morto di fAma' : Oggi, martedì 17 settembre, nella seconda puntata della nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne si è assistito ad un acceso scontro tra ex fidanzati: Pamela Barretta e Stefano Torrese. La dama è furiosa e, dopo aver rivelato di non essere andata bene per Stefano per "non aver abbastanza fantasia", ha restituito l'anello di fidanzamento a Torrese. Quest'ultimo ha replicato duramente alle accuse dell'ex compagna, rivelando di aver detto ...

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese "Sei un morto di fAma!" (VIDEO) : ?Il Trono over di Uomini e Donne andato in onda oggi ha visto la vicenda che riguarda Pamela Barretta, delusa dal comportamento di Stefano Torrese che, dopo aver dato il là alla relazione nella scorsa edizione con tanto di anello di fidanzamento e quindi uscendo dal programma con la dama, quest'estate ha lasciato Pamela poiché a suo parere era troppo pesante e "poco fantasiosa".Le cause dell'interruzione sono dovute ad alcuni messaggi che ...

ZeroZeroZero - anticipazioni - trAma e cast della serie firmata Stefano Sollima : ZeroZeroZero: l’anteprima alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La serie ispirata all’omonimo libro di Roberto Saviano è una produzione Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon Prime Video e racconta i sistemi criminali celati dietro il traffico di cocaina, dai cartelli della droga alla ‘ndrangheta, agli uomini di affari sono in tanti che ...

Stefano De Martino e Belen a Sanremo 2020 con Amadeus? L’indizio : Belen e Stefano De Martino conduttori del DopoFestival di Sanremo 2020? Come è noto, il 70esimo anniversario del Festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus che sarà anche direttore artistico. La storica kermesse musicale andrà in onda dal 4 febbraio all’8 febbraio 2020 e i telespettatori sapranno molto bene che quando si spengono le luci dell’Ariston in quei giorni, la magia della musica prosegue con il DopoFestival. L’idea ...

Si chiAma Santiago! Il regalo extra lusso di Stefano De Martino : Da ballerino della scuola di Amici a conduttore molto apprezzato, con in mezzo un matrimonio finito con Belen Rodriguez, un figlio, Santiago, e il ritorno di fiamma che tanto auspicavano i fan. Stefano De Martino si è anche fatto un regalo pazzesco. Si tratta di un motoscafo appena acquistato che De Martino tiene al porto di Napoli e che ha mostrato nelle ultime Storie di Instagram. Il nuovo gioiellino si chiama “Santiago” e la coppia ha ...

Ma è il kAmasutra? Belen Rodriguez e la foto romantica in barca con Stefano De Martino : Belen e Stefano De Martino, lo scatto romantico che incanta. Ma i fan notano un particolare e s’infuriano: «Che schifo». Ma andiamo con ordine. Belen e Stefano ormai da settimane fanno sognare i follower, documentando il loro amore con tenere foto e video da Ibiza (dove sono in vacanza con il figlio Stantiago). Ma l’ultima immagina avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno… noadsense Nella foto, Belen e Stefano sono in barca. La showgirl ...