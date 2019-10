Alt agli aumenti Iva | 21 miliardi da flessibilità Ue e antievasione

Atletica - Mondiali 2019 : Alto pirotecnico! Mariya Lasitskene vince con 2.04 - battaglia stellare con Mahuchikh : Abbiamo assistito a una delle gare di salto in alto femminile più belle di tutti i tempi, finale pirotecnica ai Mondiali 2019 di Atletica leggera dove le ragazze in pedana hanno offerto uno show di rara bellezza quasi inatteso. Ha vinto la grande favorita della vigilia, la russa Mariya Lasitskene che domina questa specialità da diverse stagioni, ma la Campionessa del Mondo in carica ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per conquistare il ...

Previsioni Meteo dal 2 al 9 Ottobre : due vortici - mAltempo - freddo e neve in montagna [DETTAGLI e MAPPE] : La fase di maltempo annunciata diversi giorni fa dalle pagine di MeteoWeb (era il 24 settembre quando ne abbiamo parlato la prima volta) si concretizzerà verso metà settimana. Le indicazioni telecoconnettive, cui facciamo solitamente riferimento per tracciare le linee guida nel lungo termine (in maniera decisamente più performante che non il calcolo deterministico puntuale, variabile giorno per giorno ) ci avevano messo in guardia in qualche ...

GuAltieri : “Paghiamo il conto del Papeete. Possibili rincari all’Iva - ma niente tagli” : Il ministro del Tesoro: “Chiamato a trovare 23 miliardi in 23 giorni”. Fonti di maggioranza: “Aumenti inevitabili”. Oggi la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza: il deficit del 2020 fissato al 2,2 per cento

Manovra - GuAltieri non faremo tagli su scuola - sanità e università : Manovra, Gualtieri non faremo tagli su scuola, sanità e università."In questa Manovra non ci saranno tagli alla scuola, alla università e alla sanità

GuAltieri : «Manovra da 30 miliardi. Resta Quota 100 - no tagli scuola. Vogliamo evitare aumento Iva» : Mettere a punto la prossima manovra è «un compito impegnativo: per trovare la quadra bisogna utilizzare al massimo gli spazi di flessibilità che esistono» nel Patto di...

Manovra - GuAltieri : «No tagli - non toccheremo Quota 100. Iva - ipotesi ritocchi» : Mettere a punto la prossima Manovra è «un compito impegnativo: per trovare la quadra bisogna utilizzare al massimo gli spazi di flessibilità che esistono» nel Patto di...

Manovra - GuAltieri : «No tagli a scuola e sanità - non toccheremo Quota 100» : Il ministro dell'Economia: «Non è serio cambiare la situazione continuamente. Quota 100 è una misura che va a esaurimento e non la aboliremo»

Altra magia Leclerc - eguaglia Schumi e Fangio : In un colpo solo ha eguagliato due miti della Formula 1 come Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio. Il giorno perfetto di Charles Leclerc, 'poleman' del Gp di Russia che ci correra' domani sul circuito di Sochi, assume anche i contorni della storia, primo pilota ad ottenere sulla Ferrari quattro pole di fila come accadde a Schumi nel lontano 2000-2001 ed eguagliando anche il record del 'Maestro': 6 pole alla sua prima stagione in Ferrari, come ...

Demi Moore svela Altri dettagli del matrimonio con Ashton Kutcher : Mortificante : Quella tra Ashton Kutcher e Demi Moore sembra essere una guerriglia destinata a protrarsi nel tempo. L'attrice sta lanciando la sua biografia “Inside out” dove racconta gran parte della sua vita matrimoniale con il suo ex marito, svelando dettagli controversi della loro relazione. Ci sono passaggi particolarmente forti nel libro di Demi Moore, sui quali Ashton Kutcher non ha potuto fare a meno di dire la sua, scatenando un botta e risposta al ...

Alessia Orro - pallavolista vittima di stalking : "Mi seguiva nelle trasferte e mi fissava dagli spAlti" : “Non avrei mai pensato di avere la forza per affrontare quello che mi è accaduto. Ma ora sto decisamente meglio e, anche se so che non ancora è finita, mi sento libera. E per lui provo solo schifo. Schifo”. È lo sfogo di Alessia Orro, la ventunenne di Oristano, palleggiatrice della Uyba e della Nazionale vittima di stalking.Ora la ragazza sta meglio. Il suo stalker, Angelo Persico, 52 anni, libero ...

La Tebaide di Beato Angelico in mostra a 65 centimetri di Altezza : così agli Uffizi i bimbi ammirano l'arte : Torna agli Uffizi l’opera più amata dai bambini: la “Tebaide” del Beato Angelico (1420). E per far in modo che i giovani estimatori possano ammirarne le bellezze da ogni angolo il quadro è stata posizionato a soli 65 centimetri di altezza in una teca speciale con vetro antisfondamento e antiriflesso, praticamente invisibile.L’opera che racconta con minuzia di particolari le vite dei Santi Padri nel ...

Ciclismo - Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali : “Voglio una squadra d’assAlto che corra senza badare agli avversari” : Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo l’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CT Davide Cassani farà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali ...

