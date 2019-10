Almanacco del 01-10-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 30-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno nuova settimana ma già verso la fine del mese Dai ce la faremo lunedì 30 settembre Buongiorno da Francesco Vitale con una piacevole voce che speriamo di recuperare sto scherzando Oggi la chiesa ricorda San Girolamo sacerdote e dottore Girolamo il nome deriva dal termine Greco yeronimus composto dai Ros sacro e onoma nome significato nome sacro per la sua Valenza Mistica diffusa di pari passo con il cristianesimo Oppure può ...

Almanacco del 28-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è sabato 28 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San venceslao martire e San Lorenzo Marziale compagni Martiri tutti i martedì oggi noi parliamo di Renzo nome di Chiara origine etnica laurentius cittadino di laurento deriva dal termine latino che designava questa città Laziale oggi del tutto scomparsa che sorgeva vicino un albero di Laurus Alloro venerato come sacro estroverso attratto dalle ...

Almanacco del 27-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno 6 venerdì 27 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo de’ Paoli sacerdote tanti Adolfo e Giovanni Martiri Adolfo è un forte altitonante nome gotico derivante dal tedesco a double scomposto data Nobile unito a Wolff al lupo personale estremamente diffuso tra le popolazioni germaniche che ritenevano il lupo animale sacro per eccellenza in Trenitalia attorno al sesto secolo dopo ...

Almanacco del 26-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e giovedì 26 settembre Buongiorno da un raffreddato Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Cosma via Martiri Santi Cipriano e Giustina e martedì anche loro sono per questo nome capisco e anche Sant’Eusebio Papa Martin non è proprio da Eusebio partiamo e parliamo di che deriva dal latino Eusebio sottratto al suo volto del Greco eusebes Pio religioso largamente diffuso come personale presso i primi cristiani ...

Almanacco del 25-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno mercoledì 25 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Alberto padre andiamo a parlare di Albertina Ma sì dai un nome Germanico composto dalla radice arah molto abbondante metà il termine Berta illustre dal significato di estremamente rinomato degno di nota è ancora un personale diffuso in tutta Europa Albertina è molto sentimentale metodica prima di fare un cambiamento riflette a lungo ...

Almanacco del 24-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno Buongiorno buongiorno buongiorno da Francesco Vitale Oggi è martedì 24 settembre la chiesa ricorda San Roberto eremita la Beata Vergine Maria della Mercede e noi parliamo proprio di Mercedes nome diffuso si in conseguenza del culto per la Vergine detta foto della Mercedes versione spagnola di Mercedes dal latino Mercedes Mercedes significante ricompensa riscatto Non a caso la Vergine della Mercede la patrona ...

Almanacco del 23-09-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno iniziano nuova settimana potremmo quasi dire una nuova stagione con una nuova sigla Oggi è lunedì 23 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Costanzo di Ancona facciamo anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome Divino Sofia e Santina e Rebecca perché questo elenco perché noi partiamo di Rebecca la forma ebraica originale del nome ribecai legame così significa compare quasi subito per ...

Almanacco del 21-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ed è sabato 21 settembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Matteo vero vero vero Matteo deriva dall’ebraico materia composto dimata othonoi avvio significato di dono di Dio viene latinizzato poi in Matteus è una sorta di previgente che possiede antenne particolarmente sensibili con cui captare sensazioni di chi lo circonda e degli avvenimenti in amore passionale un po’ ti danno e ...

Almanacco del 20-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e quanto è triste il venerdì senza te sono fatti i giorni partiamo proprio su di giri è vero No no è venerdì Buongiorno amici oggi è venerdì 20 settembre Buongiorno da Francesco Vitale la chiesa ricorda Santa Fausta di Narni proprio di Fausta Parliamo dal latino faustus un cognome in uso presso i romani con significato di Felice Fausto attualmente un nome diffuso in tutta Italia nonostante il gran numero di è ...

Almanacco del 19-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì in brutta cosa gli avvocati una parte è di avvocati è Andrea ma bisognava pazienza Tanto buongiorno da Francesco Vitale Detto così sembra che ci abbiamo causa in corso non è che sono le persone si inventano le cose la sera prima quindi è che dobbiamo fare Ci va pazienza Buongiorno dicevamo da Francesco Vitale il nostro consueto appuntamento con la Almanacco e la nuova rubrica ci capiamo da soli ...

Almanacco del 17-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno lunedì 12 agosto Buongiorno da Francesco Vitale nuova settimana e soprattutto il settimana di Ferragosto è dopo i bagordi già del weekend Speriamo di trovare città più deserte forse non lo sappiamo va bene salutiamo Benedetta che qui è sveglia in questo momento Già accanto a noi ma oggi la chiesa ricorda il Beato Innocenzo XI papà Santa Cecilia San Cassiano vescovo e tante, Noi perdiamo di Ercole che deriva ...

Almanacco del 16-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno riproviamo iniziarla questa nuova settimana Dai facciamoci coraggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 16 settembre la chiesa ricorda San Cipriano vescovo e Sant’Eufemia Martire o femmina È come un mese perché il termine Greco latinizzato poi non fenia seconda. se lo diciamo alla greca ovviamente usato dai Cristiani per il suo significato di buon augurio è la base di questo personale diffuso ...

Almanacco del 14-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 14 settembre Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda l’esaltazione della Santa Croce e anche San Crescenzio Martire Crescenzio derivante dal latino crescens Che significa che cresce era un cognome Normanno molto utili per i latini si diffuse tra i cristiani grazie al culto di numerosi Santi equilibrate fiducioso nei confronti della vita si mette in luce per il suo impegno e la sua costanza e ...

Almanacco del 13-09-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì e venerdì 13 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo vescovo e dottore noi oggi Vogliamo parlare però del nome Francesca così da Giovanni a Francesca il passo è breve vero derivante dall’ antico alto tedesco Frank Che vuol dire Franco cioè appartenente al popolo dei Franchi è stato usato in seguito per indicare i francesi Come evidente ...