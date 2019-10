Allerta Meteo | l’Uragano Lorenzo è in Europa | stasera il primo “landfall” sulle isole

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : marcato fronte freddo atlantico - in arrivo piogge e temporali : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo: è valida per la giornata di domani, dalle 6 alle 24, in riferimento a piogge e temporali previsti in regione. Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione domani sera, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo. Domani sono previste ...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per piogge su tutta la regione : In seguito al graduale calo di pressione causato dall’avvicinamento di una perturbazione, la sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana, valido dalla mezzanotte di oggi, martedì 1 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, per piogge e temporali anche forti. domani, mercoledì 2, il maltempo si estenderà su tutta la regione, in particolare nella prima parte della ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : alla luce delle previsioni Meteo, che indicano l’arrivo di una perturbazione sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valido a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo stato di attenzione Rinforzata è dichiarato nell’area della frana nel Comune bellunese di Borca di ...

Allerta Meteo Liguria : perturbazione da ovest - previsti “rovesci e temporali forti” : Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria, con rovesci e temporali localmente anche forti. La protezione civile regionale ha, quindi, diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali, emanata da Arpal e che interesserà tutta la regione tranne l’estremo ponente. Dunque, Allerta sulle zone B, C, D, e dalle 00.00 alle 14.00 di domani mercoledi’ 2 ottobre. La ...

La Cina si prepara ad affrontare il tifone Mitag : Allerta Meteo ed evacuazioni : La Cina si prepara all’arrivo del tifone Mitag: sono state attivate le procedure di emergenza di livello 4, e sono stati evacuati oltre 23mila residenti delle zone costiere della provincia sud-orientale del Fujian. Secondo il centro meteorologico nazionale, Mitag, il 18° tifone del 2019, dovrebbe raggiungere in serata la parte nord-orientale di Taiwan e spostarsi verso nord per poi effettuare il “landfall” domani sulle zone ...

Allerta Meteo per l’Uragano Lorenzo - un “mostro” di 5ª Categoria in arrivo sull’Europa [MAPPE] : Cresce in Europa l’Allerta Meteo per l’arrivo dell’Uragano Lorenzo, un “mostro” di 5ª Categoria sulla scala Saffir-Simposon in posizione decisamente insolita nell’oceano Atlantico, molto orientale tanto che non interesserà il continente americano bensì andrà a sfogare tutto il proprio impeto in Europa. I fenomeni più estremi sono attesi alle isole Azzorre nella serata di Martedì 1 Ottobre, quando in modo ...

“Allarme nubifragio - sali ai piani alti” : da luglio 2020 l’Allerta Meteo arriverà via sms : “Allarme nubifragio. sali ai piani alti“: sarà questo il messaggio che arriverà su tutti i cellulari nell’area in cui è prevista una forte ondata di maltempo, secondo quanto annunciato dal capo del dipartimento della Protezione Civile. Angelo Borrelli, in un’intervista a Repubblica, spiega: “Partiremo a livello sperimentale il prossimo aprile. Dal primo luglio 2020 vorrei essere a regime“. I cambiamenti ...

"Nubifragio. Sali ai piani alti" - da luglio 2020 l'Allerta Meteo arriverà via sms : “Allarme nubifragio. Sali ai piani alti”. Questo il messaggio che, a partire dall’estate del 2020, arriverà su tutti i cellulari, nella zona in cui si preannuncia un temporale catastrofico. Lo annuncia il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in un’intervista a Repubblica in cui spiega: “Partiremo a livello sperimentale il prossimo aprile. Dal primo luglio 2020 vorrei essere a ...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo sta arrivando in Europa : mappe terribili per i primi giorni di Ottobre : Nel cuore dell’oceano Atlantico stamattina è nato il quinto uragano della stagione 2019: si chiama Lorenzo e si trova circa 1.000 km a ovest dell’arcipelago delle isole di Capo Verde, un paradiso naturale composto da 10 isole vulcaniche e abitato da oltre 500.000 persone. E’ il punto più occidentale dell’Africa, circa 500km al largo delle coste del Senegal. L’Uragano Lorenzo al momento è di 1ª categoria sulla scala ...

Allerta Meteo Estofex per il Centro-Nord : maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Dopo una brevissima pausa, il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per parti dell’Italia e dell’Adriatico, principalmente per nubifragi e in misura minore, per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia meridionale, principalmente per nubifragi. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora ...

Allerta Meteo Toscana : domani piogge e temporali nel nord della regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida a partire dalle ore 8 e fino alle 17 di domani, per la Lunigiana, la Versilia, le Valli del Serchio e della Lima, nei territori delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia. Attese domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci e temporali, più frequenti sulle zone settentrionali della Toscana: la causa va ...

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia : attenzione a nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia e temporali su tutta la regione : Continua la situazione di maltempo sulla Toscana con il transito previsto, nella giornata di oggi, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti valido fino alle ore 20 di oggi, lunedì 23 settembre, per tutte le province della regione. L'articolo Allerta Meteo Toscana: ...

Allerta Meteo - maltempo ridimensionato sull’Italia : Lazio e bassa Toscana rimangono a rischio [MAPPE] : Aggiornamento serale per qualche verso meno preoccupante rispetto ai dati mattutini. Il clou del peggioramento in atto da alcune ore, era atteso in queste ore serali con possibili fenomeni parossistici, evincibili da tutti i centri di calcolo, soprattutto sulla Toscana e sul Lazio. Già stamani, l’azione più meridionale di nuclei instabili aveva escluso fenomeni importanti o dannosi per la Liguria, sebbene rovesci e temporali erano comunque ...