Alla Festa del Perdono scoppia una mega rissa | otto denunciati

Bologna - Alla Festa del patrono tortellini senza maiale "per l'integrazione" : Sergio Rame A Bologna tortellini halal con la carne di polle. La scelta per integrare benedetta dall'arcivesovo pro migranti Zuppi Lo hanno già ribattezzato il "tortellino dell'accoglienza". L'idea, portata avanti da uno dei più attivi ultrà dell'immigrazione, l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, recentemente premiato da papa Francesco con la carica di cardinale, è l'ennesima trovata a favore dei migranti musulmani che per un ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - festa di compleanno in pizzeria Alla Pisana Video : Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Immancabile la...

Matteo Salvini lancia merendine Alla Festa Lega/ Video - "resisteremo col chinotto" : Matteo Salvini lancia merendine alla festa della Lega a Genova, Video. "Resisteremo col chinotto, non fraintendete", scherza l'ex ministro dell'Interno.

Fine vita - manifestazione per l'ambiente e Allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : la colombiana Leidy Solis fa festa nei -81 kg femminili - un oro anche Alla Corea del Sud : Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia) dove sono in corso i Mondiali di Sollevamento pesi 2019, con la competizione riservata ai -81 kg femminili aperta dal successo della sudCoreana Jieun Lee nella specialità dello strappo, che alza 111 kg direttamente dal gruppo B. Stessa misura per la connazionale Kim Suhyeon, mentre il bronzo va ad Ankhtsetseg Munkhjantsan, in rappresentanza della Mongolia, con 110 kg. Nello slancio emerge invece la ...

Si può essere giustificati a scuola se si va Alla manifestazione sul clima? : "Non spetta al ministro decidere se accettare o meno le giustificazioni, spetterà alle scuole, ma le indicazioni di molti docenti e dei collegi docenti mostrano che c'è una grande disponibilità". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, intervistato da Enrico Mentana sul TG la7 sulla circolare che invita le scuole a considerare giustificate le assenze degli studenti che partecipano alle mobilitazioni contro il ...

Fedez Alla Festa con Gigi Hadid : «Abbiamo iniziato a ballare…». Chiara Ferragni reagisce così : Chiara Ferragni, Fedez alla festa con Gigi Hadid: «Abbiamo iniziato a ballare…». Lei reagisce così. Il rapper milanese ha realizzato il suo desiderio, trascorrere una serata con la super top model americana. L’occasione era la festa organizzata da Donatella Versace in onore di Jennifer Lopez, che ha chiuso la sfilata con lo storico jungle dress. Chiara Ferragni e Fedez hanno documentato la festa su Instagram. In una delle stories, ...

Tragedia Alla Festa del volontariato : ?esplode petardo - grave 23enne : È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento un giovane di 23 anni di Foglianise che ieri sera è stato raggiunto al volto dalle schegge di un petardo fatto...

Cosa ha detto Viktor Orban Alla Festa della destra italiana : Viktor Orban superstar alla festa della destra italiana. Accolto dalle grida "Viktor, Viktor" e omaggiato con una standing ovation sulle note della canzone-simbolo della rivolta anti-sovietica del 1956, il primo ministro ungherese dal palco di Atreju, l'appuntamento annuale di Fratelli d'Italia in corso a Roma, ne ha per tutti: per il nuovo governo italiano, per la sinistra europea, per il finanziere George Soros, per "quelli di Bruxelles" e per ...

Conte Alla Festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

