Adolescenti italiani super sedentari e consumatori di alcol | il dati del rapporto dell’Iss

Rapporto ISS - Adolescenti italiani sedentari e troppo alcol : Abitudini di vita scorrette: sedentari età, tanti video e soprattutto troppo alcol . Non lascia molti dubbi il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità che ha fotografato la giornata dei teenagers italiani . I giovani sembrano avere un’alta percezione della loro qualità della vita, ma le abitudini quotidiane non sembrano essere troppo corrette. E’ il quadro che emerge dalla rilevazione 2018 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health ...

Gli Adolescenti italiani sono sedentari e bevono troppo. Il 43% dei 15enni ha fatto binge drinking in un anno : sono fortemente sedentari gli adolescenti italiani con uno stile di vita a tavola troppo spesso non corretto che aumenta per loro il rischio di alcolismo. Emerge dal rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni. Il 20-30% degli studenti non fa la prima colazione, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura una volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di ...