Adele e Beyoncé non hanno inciso un singolo con gli OneRepublic | così Ryan Tedder ha

(Di martedì 1 ottobre 2019) La sua dichiarazione su undeicone la partecipazione al piano di Chris Martin dei Coldplay aveva ingolosito proprio tutti. In primis i fan dei rispettivi artisti, ma anche in generale tutti gli amanti del pop stuzzicati dall'idea di una collaborazione tra nomiinfluenti. Inveceha trollato tutti quando ha dichiarato in un'intervista a margine del Global Citizen's Festival lo scorso fine settimana di aver lavorato coninsieme al frontman dei Coldplay. Il produttore discografico e frontman degliha parlato del prossimo album della band Human, che uscirà nel 2020, durante un'intervista alla radio New York Z100, rispondendoalla domanda su eventuali collaborazioni presenti nel disco: "Abbiamo una canzone concon un assolo di pianoforte di Chris Martin nel bridge". Parole che ...

