Adele avrebbe un nuovo fidanzato rapper | dopo il divorzio da Simon Konecki

Fonte : news.mtv

(Di martedì 1 ottobre 2019) Lui è il londinese SkeptaunildaNews Mtv Italia.

Angelapalmas2 : RT @mtvitalia: Ci sarebbe una novità in campo sentimentale per Adele ?? - mtvitalia : Ci sarebbe una novità in campo sentimentale per Adele ?? - alesframe : @SimoDeMeuron Ma ti ricordi quando vinse il grammy e ringraziò l’ex perché se lui non lo avesse lasciato non avrebb… -