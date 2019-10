Abusi sulle allieve | arrestato l' istruttore di equitazione

Slackline “Abusiva” sulle Dolomiti - elicottero rischia lo schianto : “bravata” di 4 giovani - rischiano il carcere [FOTO] : I carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio, assieme ai colleghi del Nucleo elicotteri carabinieri di Bolzano, stanno svolgendo indagini per far luce su un episodio avvenuto nel gruppo del Brenta lo scorso 15 luglio. In quella circostanza il personale di volo di un elicottero di soccorso di Trentino emergenza che stava attraversando il gruppo del Brenta diretto a Trento, giunto in prossimità del Campanil Basso e del Campanil Alto, ha ...