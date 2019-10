Abbiamo evitato la ' derenzizzazione' del Parlamento | dice Teresa Bellanova

Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) “C'è una sola maggioranza. Tutte le forze vanno sempre coinvolte. Se non c'è rispetto il meccanismo rischia di incepparsi”. In un'intervista a la Repubblica, la ministra dell'Agricoltura, che è anche capodelegazione di Italia Viva fondata da Matteo Renzi nel governo Conte, spiega che “il governo è nato per evitare l'aumento dell'Iva” e che “se si tiene fede agli impegni assunti dal governo, è una vittoria di tutti”, dichiara con diplomazia, ma in ogni caso precisa, “l'ho detto domenica al premier Conte, al ministro Gualtieri e al Pd. Senza ipocrisie”. Nel rispondere al quotidiano circa i duri contrasti interni alla vigilia del varo del Def, aggiustato e corretto,afferma che “il governo come tutti i soggetti è tenuto a darsi delle regole”, perciò, risponde, “dico a lei quello che ho detto a Conte. Ci si confronta e si trova un punto di caduta. Siamo impegnati ...

