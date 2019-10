A che ora inizia Juventus-Bayer Leverkusen e su che canale vederla in tv C’è la diretta

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LALIVE DI(CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) Oggi, martedì 1° ottobre alle ore 21.00 (tv su Sky Sport e su5),si affronteranno per il secondo incontro del Gruppo D della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri vanno a caccia dei tre punti dopo aver pareggiato il primo incontro a Madrid contro l’Atletico 2-2. La Vecchia Signora è in crescita. I riscontri in campionato, abbinati alle qualità di gioco, possono far sorridere il tecnico toscano che stando a entrare nella testa dei calciatori, facendo valere le sue idee. Juve che, da questo punto di vista, deve assolutamente migliorare la percentuale di realizzazione legata alle occasioni create che, negli ultimi due match in Serie A, è stata piuttosto bassa. Non sarà un match ...

nzingaretti : Sono da sempre favorevole al #VotoaiSedicenni. Bene oggi le parole di @EnricoLetta. La passione civile di tante rag… - matteosalvinimi : #Salvini: hanno passato due mesi dicendo che questo folle governo nasceva solo per non fare aumentare l’IVA. Ora co… - EnricoLetta : Come non prendere in giro i #giovani che manifestano per il #clima? Dare il voto ai #sedicenni. I giovani, rispetto… -