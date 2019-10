A Bologna | tortellini senza carne di maiale per l' integrazione Salvini | Cancella

Bologna : Salvini - 'tortellini al pollo?'anche vescovo cancella storia e cultura' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E' come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?" Lo ha affermato

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?” Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di ...

Bologna - tortellini senza maiale per la festa di San Petronio : Non ci sarà nessuna variante di carne di maiale nei tortellini che saranno preparati a Bologna per la festa di San Petronio. Nel giorno del patrono cittadino, l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi annuncia il "tortellino dell’accoglienza" che sarà rigorosamente al pollo. Una scelta che permetterà a tutti di poter mangiare la specialità regionale, anche chi – per motivi religiosi – non può assaggiare determinati tipi di carne come quella ...

Bologna - per la festa di San Petronio il vescovo lancia i tortellini al pollo per i musulmani : Venerdì a Bologna si celebrerà la festa di San Petronio, patrono della città: il tema di questa edizione sarà quello dell'accoglienza e per questo il vescovo Matteo Maria Zuppi - che il giorno dopo verrà ordinato cardinale da Papa Francesco - ha lanciato l'idea di farcire i tortellini di pollo anziché esclusivamente di maiale.Continua a leggere