10 prodotti che un infermiere non terrebbe mai nel mobiletto del bagno

Conte propone un patto green anche agli agricoltori : “Più biologico e rinnovabili. Dazi Usa su prodotti Ue? Ci farebbe molto male” : I Dazi di Trump e gli effetti sull’export italiano, le conseguenze negative del Ceta e del Mercosur, il green new deal e la politica del governo in sostegno dell’agricoltura sostenibile di qualità, con più attenzione a biologico e rinnovabili. Infine la proposta di un patto per affrontare insieme i problemi. Il premier Giuseppe Conte è intervenuto al Villaggio Coldiretti di Bologna e non ha nascosto la preoccupazione sue e ...

Kärcher - idropulitrici e prodotti per il giardinaggio diventano senza fili : “Molto presto nelle case saranno utilizzati solo apparecchi per la pulizia indipendenti dalla rete elettrica”. Dopo James Dyson, l’ha affermato anche Hartmut Jenner, presidente del Consiglio di Gestione di Kärcher, il maggior produttore internazionale di macchine per la pulizia, durante la presentazione alla stampa internazionale del nuovo sistema a batteria intercambiabile. Una soluzione rivoluzionaria che da subito sarà ...

Farmaci con ranitidina - l’Aifa blocca anche Buscopan - Ranidil - Zantac e altri prodotti : L’Agenzia italiana per il Farmaco, dopo il ritiro di 195 Farmaci per possibili impurità cancerogene dispone il divieto di utilizzo di 519 prodotti antiacido, molti da banco, usati per alleviare bruciori di stomaco, reflusso e ulcere.

Manovra - la proposta : “Iva ridotta sui prodotti che inquinano meno. Aumentando l’accisa sui carburanti - a partire dal gasolio” : Abbassare l’Iva sui prodotti a minor impatto ambientale. Alzandola su quelli molto inquinanti. Mentre il governo giallorosso tenta di risolvere il rebus delle clausole di salvaguardia in vista della prossima legge di Bilancio, ormai imminente, dal mondo delle imprese della cosiddetta economia circolare arriva una proposta che risolverebbe più di un problema. “Avrebbe un senso etico ed economico, perché i prodotti con migliori ...

Instagram non mostrerà più ai minorenni i post che pubblicizzano prodotti dimagranti e chirurgia estetica : Instagram ha detto che dalle prossime settimane non farà più visualizzare alle persone con meno di 18 anni post che fanno pubblicità a prodotti per perdere peso e ad alcuni tipi di chirurgia estetica. Non verranno mostrati ai minorenni anche

Sigarette elettroniche : “I comuni prodotti da svapo non hanno nulla a che vedere con i prodotti del mercato nero USA” : In riferimento alle notizie che giungono dagli Stati Uniti d’America, ecco la nota rilasciata oggi dal prof. Riccardo Polosa, direttore del CoEHAR Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da fumo dell’Università degli Studi di Catania. “I comuni prodotti da svapo utilizzati dai fumatori per smettere di fumare non hanno nulla a che vedere con i prodotti presenti sul mercato nero statunitense e che stanno causando un serio problema di ...

FridgeCam Plus è la webcam per il frigo che fa l’inventario di prodotti e relative scadenze - e stila la lista della spesa : A chi non piacerebbe una fotocamera installata nel frigorifero, che tramite un’app sullo smartphone riesca a tenere aggiornato l’inventario dei prodotti contenuti, con relative date di scadenza, e comporre autonomamente una lista della spesa, completa di link per l’acquisto diretto su negozi online? Esiste, si chiama FridgeCam Plus e l’hanno annunciata a IFA 2019 AEG ed Electrolux, come evoluzione della webcam smart presentata lo ...

La spesa degli italiani - ecco i prodotti alimentari che hanno conquistato il nostro carrello : Inutile tentare di negarlo: la lista della spesa è spesso e volentieri uno specchio fedele della nostra società. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimentari, in grado di intrecciare nel giro di uno scontrino o poco più un racconto che parla di ambizioni, aspettative, desideri e vita concreta. Lo sanno bene i ricercatori dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, che prendendo in considerazione ben 64.800 prodotti ...

I prodotti Ikea che fanno del bene : Ikea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursIkea Social EntrepreneursQuel momento a un certo punto arriva. Per quanto tu faccia, per quanto gli affari vadano bene, per quanto i tuoi prodotti siano belli, hai bisogno di incidere di più, di cambiare davvero le cose, di far sì che il mondo diventi un posto migliore. E ...

Gli Stati Uniti hanno rimandato alcuni dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre : Gli Stati Uniti hanno rimandato di tre mesi alcuni dei nuovi dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre: tra cui quelli su telefoni cellulari, computer portatili e giocattoli. La decisione è stata presa per permettere

Scoperta una nuova vulnerabilità che metterebbe a rischio tutti i PC Intel prodotti dopo il 2012 : Una nuova vulnerabilità appena rilevata metterebbe a rischio tutti i PC Windows con un processore Intel costruito dopo il 2012 (via ZDNet). L'attacco potrebbe bypassare le protezioni messe in atto per proteggere i dispositivi dagli exploit Spectre e Meltdown. Una correzione del bug è stata lanciata come parte della patch di luglio. I dispositivi che ritardano l'aggiornamento sarebbero ancora a rischio.La pericolosa vulnerabilità è chiamata ...

Meghan Markle che usa prodotti low cost come una di noi : Bioré Daily Deep Pore Cleansing ClothsLaura Mercier Radiance Foundation Primer Shu Uemura Eyelash Curler Dr. Bronner's Pure Castile Liquid Soap Nivea Q10 Skin Firming Hydration Body Lotion Kérastase Nutritive Oléo-Relax SerumKevin Murphy Smooth Again Leave-in TreatmentBeautyblender Pro Makeup SpongeChe le nuove principesse amino fare acquisti smart, riciclare abiti (Kate in questo è una maestra) e fare scelte sagge ed efficaci per il beauty case ...