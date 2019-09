Xiaomi e Samsung lanciano nuovi purificatori d’aria intelligenti

Ben 8 smartphone Huawei - Samsung - LG e Xiaomi in regalo con Vodafone oggi 27 settembre : C'è un modo a partire da oggi 27 settembre per ottenere smartphone particolarmente interessanti come Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 (tanto per citarne due) a titolo gratuito, considerando le caratteristiche della nuova promozione Vodafone. I due modelli, anche si in quel caso si parlava di S10 Plus, sono stati di recenti protagonisti anche di una serie di offerte MediaWorld, come notato tramite il nostro approfondimento, ma questo venerdì ...

Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe arrivare a breve e impiegare il sensore da 108 MP di Samsung : Si vocifera che Mi MIX Alpha potrebbe essere Xiaomi Mi Mix 4 i cui rumor sono iniziati prima dell'apparizione dell'innovativo concept phone, il che potrebbe far pensare che Mi Mix 4 non verrà mai rilasciato. Con un post su Weibo, il famoso tipster Ice Universe ha affermato che Xiaomi Mi Mix 4 non è stato cancellato, ma è ancora in fase di realizzazione e in dirittura di arrivo, inoltre ha suggerito che il dispositivo presenterà lo stesso ...

I bestseller delle offerte Amazon della settimana dal 23 settembre : occasioni Samsung e Xiaomi : Parte ufficialmente oggi 23 settembre una nuova settimana di offerte Amazon. Sul noto store, da qualche ora, nuovi smartphone sono in promozione per ingolosire i probabili acquirenti. In particolar modo, le occasioni del momento riguardano soprattutto i device Samsung e Xiaomi tra i più popolari perché campioni di vendita proprio attraverso l'e-commerce di Jeff Bezos. In questi giorni, proprio tra le offerte Amazon, si fanno notare quelle ...

Download aggiornamento Android 10 per Samsung - Xiaomi - Sony - OnePlus : All'interno del nostro articolo raccoglieremo tutte le ROM Android 10 in ordine di produttore. Continua a leggere e scarica aggiornamento Android 10 per il tuo telefono / tablet.

Samsung e Xiaomi crescono in Europa dell’Est - grazie al ban di Huawei : Secondo i dati pubblicati da CounterPoint Research, Samsung e Xiaomi sono tra i priomi beneficiari del ban Huawei. Entrambe infatti sono cresciute nelle vendite nell'est europeo. L'articolo Samsung e Xiaomi crescono in Europa dell’Est, grazie al ban di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Le migliori offerte Amazon entro il 9 settembre - si riparte dai telefoni Xiaomi e Samsung scontati : Ancora un paio di giorni, anzi poco meno, per le offerte Amazon della promozione "Riparti alla Grande". Da lunedì 2 settembre e ora fino alla mezzanotte di domani 9 settembre, lo store di Jeff Bezos ha puntato non poco sulla campagna in questione con device scontati per molti brand produttori. Quelli oggi messi in evidenza, per il risparmio garantito, sono Xiaomi e Samsung perché di fatto i più convenienti. Ci sono meno di 48 ore in effetti ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Riparti alla grande con le offerte Amazon della settimana : telefoni Huawei - Xiaomi e Samsung scontati : Le offerte Amazon di questa settimana rientrano nella grande campagna promozionale "Riparti alla grande" del noto store di Jeff Bezos. Al rientro delle vacanze per la stragrande maggioranza degli italiani c'è la sorpresa di sconti notevoli online su smartphone Huawei, Xiaomi ma anche Samsung. Va fatto notare come gli sconti siano attivi da oggi 2 settembre appunto e fino al prossimo 9 settembre. Si tratta di 8 giorni esatti in cui il ...

