WTA Pechino – Svitolina | servono due tie-break contro Wang | Bencic trionfa al terzo set

Tennis - WTA Pechino 2019 : risultati di lunedì 30 settembre. Bencic batte Venus Williams annullando due match point - fuori Halep - avanzano Andreescu e Svitolina : Si sono giocate le ultime sei partite del primo turno e le prime cinque del secondo del China Open, WTA Premier Mandatory sul cemento della capitale cinese Pechino, il quarto e ultimo torneo femminile più importante della stagione dopo quelli del Grande Slam. Tra i match di primo turno c’è stato quello che ha segnato il ritorno sul circuito WTA dopo il trionfo agli US Open di poco più di tre settimane fa di Bianca Andreescu, protagonista in ...

WTA Pechino – Caroline Wozniacki sul velluto all’esordio : Lauren Davis travolta in 2 set : Esordio positivo per Caroline Wozniacki nel WTA di Pechino: la tennista danese liquida Lauren Davis in due semplice set Bastano due semplici set della durata complessiva di 72 minuti a Caroline Wozniacki per superare i 32esimi di finale del WTA di Pechino. La tennista danese, numero 19 del ranking WTA nonché testa di serie numero 16 del torneo asiatico, si è imposta con facilità su Lauren Davis (numero 62 WTA) aggiudicandosi i due set ...

WTA Pechino – Sprofondo Halep : Alexandrova la stende all’esordio : Simona Halep eliminata all’esordio nel WTA di Pechino: continua il momento negativo della romena eliminata da Alexandrova Il momento negativo di Simona Halep continua. Dopo il successo di Wimbledon la tennista romena non è riuscita a mantenersi a buoni livelli, scivolando alla 5ª posizione WTA e collezionando diverse sconfitte. Escluso il terzo turno raggiunto a Toronto, Halep non è riuscita a giocare più di 2 match in nessuno dei tornei ...

WTA Pechino – Ostapenko non si ripete : dopo la vittoria contro Pliskova arriva il netto ko con Siniakova : Jelena Ostapenko eliminata ai sedicesimi del WTA di Pechino: la tennista lettone non riesce a dare seguito al successo su Pliskova e viene eliminata da Katerina Siniakova dopo l’esordio sorprende con la vittoria su Karolina Pliskova, Jelena Ostapenko non riesce a ripetersi al secondo turno del WTA di Pechino. La tennita lettone, ex campionessa Roland Garros e attualmente scivolata in 72ª posizione dopo un’annata di alti e bassi, è stata ...

WTA Pechino – Andreescu stacca il pass per i sedicesimi : Sasnovich non completa la rimonta : Bianca Vanessa Andreescu accede ai sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista canadese supera Sasnovich al terzo set Bianca Vanessa Andreescu torna in campo dopo il successo agli US Open. La tennista canadese, numero 6 al mondo e fresca vincitrice dello Slam americano, ha staccato il pass per i sedicesimi del WTA di Pechino battendo in 3 set Aliaksandra Sasnovich (numero 60 WTA). Andreescu ha vinto 6-2 il primo set, perdendo però ...

WTA Pechino – Bertens agli ottavi : Yastremska lotta ma si arrende al secondo set : Kiki Bertens accede agli ottavi del WTA di Pechino: la tennista olandese supera Dayana Yastremska in due set Servono 1 ora e 45 minuti a Kiki Bertens per accedere agli ottavi del WTA di Pechino. La tennista olandese, numero 8 al mondo, ha trovato in Dayana Yastremska (numero 26 WTA) un’avversaria ostica e combattiva. Ne dà prova il primo set, vinto dalla Bertens al tie-break (5-7) dopo 1 ora e 3 minuti di gioco. La tennista orange si è ...

WTA Pechino – Kerber suda ma vola al secondo turno - battuta in tre set la cinese Zhang : La tedesca va in vantaggio dopo il primo set, facendosi però recuperare dalla propria avversaria cinese. Nel terzo parziale l’allungo decisivo Angelique Kerber stacca il pass per il secondo turno del “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. La tennista tedesca supera in tre set la cinese Zhang, imponendosi con il ...

WTA Pechino – Esordio positivo per Elina Svitolina - battuta in tre set la lettone Sevastova : Buona la prima per l’ucraina nel torneo di Pechino, niente da fare per l’avversaria lettone che si arrende con il risultato di 6-7, 6-1, 6-2 Esordio con vittoria per Elina Svitolina nel torneo di Pechino, la tennista ucraina supera in rimonta la lettone Sevastova, staccando il pass per i sedicesimi. Un avvio non esaltante per la numero tre del ranking, che perde il primo set al tie-break per poi rimontare la propria avversaria, ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : giornata infinita nella capitale cinese - Ostapenko risorge ed elimina Karolina Pliskova : infinita: solo così si può definire la prima giornata del tabellone principale del WTA Premier Mandatory di Pechino, uno dei quattro eventi più importanti del circuito femminile dopo gli Slam e le WTA Finals di Shenzhen. Quasi tutte le sfide sono andate al terzo set e sono durate anche tanto, ragion per cui il programma del Diamond Court (il campo centrale) si è allungato a dismisura. La notizia più sorprendente riguarda la resurrezione (o, per ...

WTA Pechino – Ostapenko sorprende Pliskova : la wild card lettone batte la n°2 del mondo! : Jelena Ostapenko supera Karolina Pliskova all’esordio nel WTA di Pechino: la tennista lettone batte la numero 2 al mondo al terzo set Subito una grande sorpresa nel primo turno del WTA di Pechino. Karolina Pliskova, numero 2 della classifica mondiale femminile, è stata sconfitta all’esordio da Jelena Ostapenko, numero 74 al mondo, arrivata nel main draw del torneo grazie ad una wild card. Ostapenko, ex campionessa del Roland Garros, si è ...

WTA Pechino – Kiki Bertens soffre al cospetto di Donna Vekic - vittoria in rimonta per l’olandese : La tennista olandese parte male cedendo il primo set alla propria avversaria, salvo riprendersi e chiudere la contesa con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 Esordio complicato per Kiki Bertens nel torneo WTA di Pechino, la tennista olandese infatti suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Donna Vekic. La croata infatti si porta subito in vantaggio di un set, per poi cedere alla distanza alla numero 8 del ranking, che si impone ...