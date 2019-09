“Woodstock e altri | Cinquanta foto di pace | amore e musica” | apre a Firenze una mostra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il 1969, un anno irripetibile per il rock, rivive in oltre 50 scatti:il 3 ottobre alaWoodstock e glidie musica, firmata dall’americana Amalie R. Rothschild. L’occasione è il 50° anniversario del Festival di Woodstock, che si svolse dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, nello Stato di New York e richiamò la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. Si esibirono i maggiori esponenti della musica rock degli anni Sessanta, tra cui Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana e gli Who. Rothschild, sul posto durante quei quattro giorni, documentò tutto. Il risultato è un insieme di immagini per la gran parte inedite in Italia, che ora lagrafa vuole condividere con la cittadinanza fiorentina, di cui fa parte da quasi 20 anni. Ideata da Marco Ferri, laè curata, oltre a Ferri stesso, dalla stessa Amalie R. Rothschild. ...

