Wolfsberger-Roma | Europa League 2019-2020 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Si giocherà giovedì prossimo, 3 ottobre, alle 18.55 alla UPC Arena di Graz l’incontro ditra lae gli austriaci del. Per entrambe le squadre si tratta del secondo incontro del Gruppo J della fase a gironi della seconda coppa europea per club più importante, nel primo, giocato il 19 settembre, i giallorossi hanno travolto per 4-0 i turchi dell’Istanbul Basaksehir, mentre gli austriaci con lo stesso punteggio hanno sotterrato in trasferta i tedeschi del Borussia Moenchengladbach. La partita si giocherà nel capoluogo della Stiria perché la casa del club carinziano, la Lavattal Arena, non ha i requisiti per ospitare una competizione europea. Sabato il, da non confondere coi più famosi tedeschi del Wolfsburg che militano nel gruppo I, ha interrotto una serie di sette vittorie consecutive pareggiando 2-2 coi tirolesi del Wattens in campionato, nel ...

cassapronostici : Pronostico Wolfsberger – Roma giovedì 3 ottobre 2019 - Romanista24 : @stra_roma @carla_2910 @swimmerpg Ah già. Vabbe Wolfsberger - FootyZoneNet : RT @IlgiallorossoIt: Dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma non si prenderanno turni di riposo tornando subito al lavoro sul terreno di … -