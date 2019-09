Wilson lancia ‘Triniti’ | la prima pallina da tennis eco-friendly | alte prestazioni con un

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019)Sporting GoodsladaTriniti: le, tipiche del brand americano, unite alla salvaguardia dell’ecosostenibilità ambientaleSporting Goods Co. ha annunciato il lancio della nuovadaTriniti. Triniti è ladaprogettata con la sostenibilità al suo interno, pur mantenendo gli alti livelli prestazionali perti dilettanti e professionisti di tutto il mondo. Con l’obiettivo di creare un design innovativo a basso impatto ambientale,LABS, l’innovation hub di, ha utilizzato materiali all’avanguardia per ridisegnare il nucleo di una palla dae la sua copertura in feltro, aumentandone sostanzialmente la durata nel tempo, migliorandone allo stesso tempo la performance. Inoltre, l’imballaggio di Triniti è completamente riciclabile e realizzato in ...