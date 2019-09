Watchmen in contemporanea su Sky Atlantic da ottobre | la programmazione speciale della

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Dopo due anni dall'annuncioserie, Watchemen si prepara per il debutto americano, previsto per il prossimo 20, e per quello italiano. Sky ha annunciato che la serie tv firmata e prodotta da Damon Lindelof arriverà su SkyinUsa. Lo show si ispira all'iconico fumetto degli anni '80 di Alan Moore, Dave Gibbsons e John Higgins, lo stesso che ha già dato i natali al film di Zack Snyder del 2009, e sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali regalando ai patiti ben nove episodi. Quello che è certo è che la serie non è un adattamento diretto del fumetto ma una sorta di sequel che sarà ambientato in un 2019 alternativo e senza internet, 34 anni dopo Tulsa. Proprio durante la notte degli Emmy è stato diffuso un trailerserie i cui protagonisti sono vigilanti mascherati dichiarati fuorilegge per via dei loro metodi ...

