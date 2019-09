Voto ai sedicenni | per Enrico Letta un’occasione storica

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019), tornato recentemente nel Pd, ripropone una sua idea di un paio di anni fa, con la quale chiedeva una riforma della Costituzione che valorizzasse e rappresentasse le urgenze e le sensibilità dei giovani, garantendo loro ila partire dai 16 anni. Nell’intervista rilasciata a Repubblica, l’ex Premier sottolinea come sia urgente che i ragazzi, così attivi nelle piazze e nei dibattiti, siano maggiormente rappresentati nelle istituzioni dello Stato. Non ultime le mobilitazioni recenti a sostegno di una politica 'green', che hanno visto migliaia di giovani coinvolti in un processo di riflessioni, dibattiti ed approfondimenti sociali e politici propulsivi di un’indubbia crescita civile e culturale, dimostrando come l’entusiasmo dei ragazzi possa imprimere al mondo politico una sterzata positivamente coraggiosa. Si al proporzionale, no al maggioritario, ...

