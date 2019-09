Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Giappone Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Inizierà domani (1 Ottobre) l’avventura dell’nelladeldi. Gli azzurri giocheranno il primo match contro il, padrone di casa, alle ore 12.20ne. Sarà l’occasione giusta per Gianlorenzo Blengini per testare e provare la tenuta di alcuni giovani. Mancheranno alcuni big come Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Massimo Colaci. Grande occasione per mettersi in mostra per i più giovani, in particolare per l’opposto Gabriele Nelli e per gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto. C’è grande curiosità per scoprire come si inserirà nelle dinamiche azzurre il nuovo arrivo Dick Kooy. In condizioni usuali i favori del pronostico sarebbero dalla parte dell’ma, in considerazione dei comprensibili cambiamenti voluti dai rispettivi ct, è difficile fare pronostici. Al momento i diritti tv non sono ...

