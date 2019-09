Volley | Coppa del Mondo 2019 | il calendario e gli orari di tutte le partite dell’Italia

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Ladeldimaschile si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre, l’Italia spera di essere protagonista in questa storica competizione a cui partecipano 12 Nazionali che si affronteranno in un round robin. Il CT Chicco Blengini ha lasciato a casa big come Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Simone Giannelli e lancerà i vari giovani come fatto in Nations League oltre a fare esordire Dick Kooy, schiacciatore naturalizzato di origini olandesi. A differenza degli altri anni, però, questa kermesse non mette in palio dei pass olimpici ed è stata inserita a fine stagione in seguito a Nations League, tornei preolimpici e campionati continentali: molte compagini sono state così costrette a inviare le seconde linee abbassando il livello del torneo. L’Italia esordirà martedì 1° ottobre contro il Giappone. Il giorno successivo è in programma il big match con gli ...

zazoomnews : Volley Coppa del Mondo 2019: il calendario e le date. Programma orari e tv - #Volley #Coppa #Mondo #2019: - zazoomnews : Volley chi è Dick Kooy? Il nuovo giocatore dell’Italia schiacciatore olandese in Coppa del Mondo: rinforzo per la N… - OA_Sport : Volley, chi è Dick Kooy? Il nuovo giocatore dell’Italia, schiacciatore olandese in Coppa del Mondo: rinforzo per la… -