Vittorino Andreoli | Far votare i 16enni? Proposta straordinaria Educare significa

(Di lunedì 30 settembre 2019) “È unache servirà a far crescere i giovani.dare responsabilità. Siamo un popolo vecchio, e io difendo la visione dell’adolescenza come un’età che deve entrare nelle responsabilità del Paese”., uno dei massimi psichiatri italiani, intervistato dall’Agi, ha commentato l’idea lanciata da Enrico Letta in un’intervista a Repubblica di faranche i.Secondoa quell’età non si è troppo immaturi per andare alle urne: “Ciò che domina nel tempo presente è una visione dell’adolescenza a mio avviso sbagliata e cioè che l’adolescente sia un incapace, uno che dovrebbe solo dedicarsi agli strumenti di educazione che l’adulto ha attivato: andare a scuola, leggere e ...

