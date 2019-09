Vite in Fuga | Trama e Cast Della Fiction Family-Thriller!

L’uragano Dorian colpisce le Bahamas : italiani in fuga - venti fino a 354 Km/h. “Condizioni catastrofiche - pericolo per le Vite umane” : Appena ha investito le Bahamas, il potente e minaccioso uragano Dorian si è intensificato e il Centro Usa per le emergenze uragani lancia l’allarme: “Sono in pericolo vite umane”. I venti massimi sostenuti sono aumentati da 285 a 295 chilometri l’ora, e le raffiche a 354 Km/h. Si potrebbero verificare, per il Centro, episodi di “distruzione estrema”. L’uragano Dorian ha colpito il nordovest delle ...