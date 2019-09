Vinsero 161 milioni alla Lotteria | divorziano dopo 38 anni

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Pina Francone Si erano portati a casa il kackpot più alto di semprebritca: ora,quasi 40di matrimonio, arriva la separazione Ottofa si portarono a casa la bellezza di 161di sterline, mettendosi in tasca il jackpot più alto nella storia del lotto britco. Oggi, però,38di vita insieme. È la storia di Colin e Christine Weir, che nel 2011 sbancarono l'EuroMillions con i loro numeri fortunati. Meno fortunato è stato invece il loro matrimonio, visto che è finito con la separazione: il Tribunale di Edimburgo ha concesso loro il divorzio. Da quanto raccontato dstampa d'oltremanica, la separazione è arrivata in modo "civile", senza bruschi episodi di astio reciproco tra il 71enne e la 62enne, genitori di due figli adulti. Il The Sun, già mesi mesi scorsi, aveva dato notizia della loro crisi: "È ...

