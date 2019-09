Verissimo Rosanna Lambertucci racconta di come ha perso la figlia

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 30 settembre 2019)a “”: «HomiaElisa». La conduttrice si èta a Silvia Toffanin, svelando un lato molto doloroso della tua vita. «La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentemente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un’emorragia interna. Quando aspettavo una bambina che poi non è vissuta, è successo qualcosa di molto grave. Distacco di placenta. Io e mio marito Alberto eravamo nella tenuta di mio padre vicino Latina. Ci mettiamo in macchina per arrivare a Roma, ma mentre stiamo sulla strada e passiamo davanti a un ospedale sulla Pontina mi ricordo di papà che era morto perché era arrivato troppo tardi. Allora ho chiamato il mio ginecologo, che ha capito la gravità della situazione e mi ha detto di non muovermi da lì. Mi ...

