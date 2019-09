Venezia | parte il ‘Vaporetto rosa’ | per prevenzione tumore al seno 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) (AdnKronos) – Cinque le tappe del Vaporetto Rosa: questo pomeriggio, dopo aver percorso il Canal Grande, è stato ormeggiato a Ca’ Farsetti per ospitare a bordo visitelogiche dalle 15 alle 17 (la prima a sottoporsi agli accertamenti è stata proprio la presidente del Consiglio). Sabato 7 ottobre l’imbarcazione si sposterà a Palazzo Da Mula a Murano (dalle 10 alle 12.30) e a Burano, in fondamenta dei Squeri (15.30-17.30), il 14 ottobre sarà la volta della darsena di via delle Macchine a Marghera (10-12.30, 15.30-17.30), il 21 ottobre il Vaporetto Rosa sarà invece all’hotel NH Laguna Palace di Mestre (10-12.30, 15.30-17.30). Ultima tappa lunedì 20 ottobre al Lido dia Santa Maria Elisabetta (10.00-12.30) e a Pellestrina, in sestiere Zennari (15.30-17.30).Un’iniziativa che si rinnova anche quest’anno nella consapevolezza che il...

