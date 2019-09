Venezia : parte il ‘Vaporetto rosa’ - per prevenzione tumore al seno : Venezia, 30 set. (AdnKronos) – Un viaggio all’insegna della prevenzione e della sensibilizzazione. E’ partito oggi da Piazzale Roma, per la prima delle sue cinque tappe in laguna e terraferma, il “Vaporetto Rosa”, imbarcazione che promuove la prevenzione del tumore al seno. A bordo medici specializzati a disposizione per fornire informazioni sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica del ...

Venezia : parte il ‘Vaporetto rosa’ - per prevenzione tumore al seno (2) : (AdnKronos) – Cinque le tappe del Vaporetto Rosa: questo pomeriggio, dopo aver percorso il Canal Grande, è stato ormeggiato a Ca’ Farsetti per ospitare a bordo visite senologiche dalle 15 alle 17 (la prima a sottoporsi agli accertamenti è stata proprio la presidente del Consiglio). Sabato 7 ottobre l’imbarcazione si sposterà a Palazzo Da Mula a Murano (dalle 10 alle 12.30) e a Burano, in fondamenta dei Squeri ...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...