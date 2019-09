Veneto | 35 morti sul lavoro nei primi otto mesi del 2019

Veneto - 35 morti sul lavoro nei primi otto mesi 2019 (2) : (AdnKronos) - In questi giorni anche la Regione Veneto ha pubblicato il Report statistico PREO aggiornato al mese di agosto. I numeri sono però molto diversi da quelli di Vega: l’osservatorio regionale registra infatti solo 8 casi mortali, in gran parte per schiacciamento. Il report conferma che neg

Infortuni : Cisl - in Veneto 35 morti sul lavoro nei primi 8 mesi del 2019 (2) : (AdnKronos) – In questi giorni anche la Regione Veneto ha pubblicato il Report statistico PREO aggiornato al mese di agosto. I numeri sono però molto diversi da quelli di Vega: l’osservatorio regionale registra infatti solo 8 casi mortali, in gran parte per schiacciamento. Il report conferma che negli scorsi anni in Veneto il numero dei morti sul lavoro per cause di lavoro si è mantenuto stabile: 46 (2016), 49 (2017) e ancora ...

Infortuni : Cisl - in Veneto 35 morti sul lavoro nei primi 8 mesi del 2019 : Venezia, 30 set. (AdnKronos) – Sono 35 gli Infortuni mortali accaduti sul lavoro in Veneto nei primi 8 mesi di quest’anno. Il dato arriva dall’Osservatorio Sicurezza lavoro di Vega che ne certifica anche una riduzione del 30% dei casi rispetto al 2018.Guardando alle aree territoriali, l’area più pericolosa per la vita dei lavoratori è, in assoluto, Vicenza con 12 eventi mortali. Un numero che porta la provincia ...