Vasco Rossi scrive a Emma | lei replica “di cuore” | boom di like per il botta e risposta

Vasco Rossi fa una dedica speciale a Emma Marrone (e lei lo ringrazia) : "Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre .... vai Emma!!", sono le parole che Vasco Rossi ha voluto dedicare a Emma Marrone in un post pubblicato oggi sui social network. Il rocker di Zocca ha accolto con gioia le positive notizie sulla salute della cantante salentina che, ieri, ha fatto sapere di essere finalmente uscita dall'ospedale. Vasco ha voluto così inviarle il suo personale messaggio di incoraggiamento, ...

Vasco Rossi a Milano Rocks nel 2020? : Vasco Rossi a Milano Rocks nel 2020 per una stagione tutta dedicata ai Festival? Il rocker di Zocca potrebbe ragionevolmente approdare sul palco dell'Area Expo della città meneghina, dopo che si è parlato del Firenze Rocks e dell'Autodromo di Imola, dal quale manca da troppi anni. La tappa milanese rimane ancora avvolta dal mistero e nel campo delle indiscrezioni, anche se sarebbe auspicabile il suo approdo sul palco del MIND nel quale, ...

Vasco Rossi - “Non siamo mica gli americani” rivive 40 anni dopo : A 40 anni dall'uscita, Sony Music (Legacy) celebra "Non siamo mica gli Americani!", il secondo disco di Vasco Rossi, con la speciale edizione da collezione della serie R> PLAY dedicata ai 40esimi anniversari dei suoi album da studio. "Non siamo mica gli americani. Il titolo è una frase di una canzone... sul militare... giocavo e scherzavo sul fatto che il militare era un problema di perdita di tempo. Da notare che poi il militare io non l'ho ...

I concerti di Vasco Rossi nel 2020 verso Imola? Nuove possibilità dopo Firenze Rocks con un occhio sul Circo Massimo : I concerti di Vasco Rossi nel 2020 arrivano a Imola? Queste le indiscrezioni che trapelano da Il Resto Del Carlino, secondo il quale il rocker di Zocca potrebbe suonare all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari della città. Quello del concerto di Imola è un sogno che molti fan vorrebbero vedersi realizzato, dal momento che il Kom manca da molti anni dal palco dell'Autodromo della sua regione, ragione per la quale sarebbe auspicabile un ritorno a ...

Vasco Rossi sta girando il video del nuovo singolo in uscita a ottobre : Vasco Rossi sta girando il video del nuovo singolo. Questo è quanto emerge dai suoi canali ufficiali, nei quali il rocker di Zocca ha parlato dei pRossimi impegni che riguardano la musica in arrivo. Per la regia del video, il Blasco si è affidato alla creatività di Pepsy Romanoff, già alla guida dell'irid video dedicato a La Verità. Il brano a cui è dedicato il video dovrebbe intitolarsi Se Ti Dovessi Dire e si tratta di un singolo che Vasco ...

Mai visto il figlio di Vasco Rossi? Nato dalla relazione con ‘Gabri’ - ecco Lorenzo (oggi marito e papà) : Lorenzo Rossi Sturani, figlio di Vasco Rossi, e la fidanzata Carlotta Quaranta hanno detto sì domenica 15 settembre a Crespellano e poi hanno fatto festa insieme a tutti i loro amici e familiari. La gioia traspare chiara dalla prima foto postata dal neo sposo sui social, sulla pagina dove prima di fare le promesse aveva raccontato una bellissima storia d’amore. La location delle nozze è Villa Stella a Crespellano, provincia di Bologna, ma ...

Il figlio di Vasco Rossi Lorenzo Sturani sposa Carlotta : “Rocker assente alle nozze” : Lorenzo Rossi Sturani è convolato a nozze con Carlotta, la sua compagna. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook, con un lungo racconto della loro storia. Grande assente alla cerimonia, stando a quanto riportano fonti locali, proprio Vasco Rossi, per ragioni che non vengono precisate.Continua a leggere

Il figlio di Vasco Rossi si sposa. Assente il padre : Fiori d'arancio per Lorenzo Rossi Sturani: il figlio del cantante Vasco oggi si sposa con la compagna Carlotta, dalla quale due anni fa ha avuto una bambina.La location delle nozze è Villa Stella a Crespellano, provincia di Bologna, ma contrariamente alle previsioni, il padre del ragazzo non sarà presente. Lo sposo ha dichiarato a Il Resto del Carlino: "Ma ci sarà un richiamo a lui che non posso dire ora. Nessuno sa nulla".prosegui la ...

Il figlio di Vasco Rossi si sposa (senza di lui) : ma alla cerimonia ci sarà un “richiamo” speciale al Kom : Lorenzo Rossi Sturani sposa la compagna Carlotta, dalla quale due anni fa ha avuto la piccola Lavinia. Vasco non ci sarà ma...

Arriva l’album dei concerti di Vasco Rossi a San Siro - ufficiale la data d’uscita del singolo : A qualche mese dalla conclusione dei live, è annunciato l'album dei concerti di Vasco Rossi a San Siro. Il rocker di Zocca sta festeggiando gli ottimi risultati in termini di SIAE e ha quindi colto l'occasione per rendere nota la novità discografica che lo riguarda. Ancora da scoprire la data in cui deciderà di rilasciare la sua pRossima prova discografica, mentre è certa la data di arrivo in radio del nuovo singolo, segnata per il 28 ...

Una medaglia d'Onore al papà di Vasco Rossi - che disse no al fascismo : Una medaglia alla memoria del papà. E sarebbe stato proprio Vasco Rossi a convincere la madre a fare richiesta quando, lo scorso luglio, era andato a trovarla a Zocca. Giovanni Carlo (Carlino) Rossi, infatti era uno dei 650mila militari italiani che, dopo l'8 settembre del 1943, si erano rifiutati di combattere sotto i tedeschi contro i loro fratelli italiani. Carlino era all'Isola d'Elba, quando venne catturato e portato in un campo di ...